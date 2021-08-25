У Москві на 9 років засудили українського екснардепа Павла Климця

У Росії 23 серпня українського політика та бізнесмена Павла Климця засудили до 9 років колонії суворого режиму. Його звинуватили у намаганні дати хабар в особливо великому розмірі.

Деталі справи політика

У 2017 році Климець хотів повернути собі контроль над заводом з виготовлення коньяків у Бахчисараї, що в окупованому Криму. Для цього він намагався підкупити правоохоронців за близько 330 тисяч доларів.

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Ще двоє фігурантів справи – підлегла Климця Юлія Самойлова і бізнесмен Андрій Грохольський – отримали 8 і 5 років колонії загального режиму, відповідно.

За даними слідства, Грохольський ввів у оману колишнього адвоката Гора Чудопалова. Бізнесмен заявив, що може допомогти вирішити проблеми Климця, тобто зняти арешт з заводу. Насправді ж такої можливості у нього не було. Грохольський просто взяв гроші від адвоката та викрав їх.

До речі, щодо адвоката кримінальну справу закрили, бо він покаявся та викрив співучасників.

Усі численні зустрічі фігурантів справи відбувалися в Москві.