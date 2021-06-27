У Москві ледь не влаштували бійку за вентилятори: епічне відео

У Москві в одному з популярних будівельних гіпермаркетів покупці влаштували штовханину та ледь не побилися за вентилятори. На такий порятунок від спеки попит зараз зріс у 100 разів.

Коли саме трапився інцидент – не відомо. У мережі лише повідомили назву гіпермаркету – "Леруа Марлен". Розташовується він у Красногорську, одному з передмість російської столиці.

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Штовханина за вентилятори в Москві

У мережі з'явилося відповідне відео. На кадрах можна побачити, як покупці з невимовною швидкістю дістають запаковані вентилятори з мішка, який щойно принесли. Водночас вони нікого не підпускають до своєї здобичі.

Додамо, що спека в Москві б'є всі історичні рекорди та вже протягом тижня не опускалася нижче +32. Зокрема, 24 червня тут уперше за 143 роки спостережень зафіксували +33,8 градуса.

На тлі такої аномальної спеки відповідно зріс попит на кліматичну техніку. Більше того, в багатьох магазинах відповідний товар став дефіцитом.

За даними РБК, на вентилятори москвичі за останні 7 днів вже витратили 17 мільйонів рублів (майже 6,5 мільйона гривень). А на кондиціонери – понад 32 мільйони (12,1 мільйона гривень). Попит на останні зріс у 2,2 раза, якщо порівнювати з першим тижнем червня.

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Битва за вентилятори: у Москві покупці влаштували штовханину за вентилятори – відео