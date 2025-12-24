У Москві ліквідували поліцейських, які брали участь у катуванні українських полонених, – джерела

У ніч на 24 грудня в Москві ліквідували двох співробітників російського МВС, які брали участь у війні проти України та катували українських військовополонених. Це сталося на вулиці Єлецькій.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на власні джерела в Головному управлінні розвідки.

Що сталося в Москві?

Як повідомляють джерела в ГУР МО, близько першої години ночі місцевий мешканець, на знак незгоди з агресивною політикою Кремля, ліквідував двох представників російського силового відомства.

Наблизившись до поліцейського автомобіля, що стояв неподалік відділу поліції, чоловік кинув у вікно автівки вибуховий пакет, внаслідок чого пролунав вибух.

За інформацією співрозмовника видання у воєнній розвідці, в результаті вибуху двоє російських поліцейських загинули на місці, ще двох госпіталізували з тяжкими травмами.

Джерела в ГУР зазначають, що ліквідовані російські поліцейські раніше брали участь у бойових діях проти України у складі окупаційної російської армії. Крім того, є докази їхньої причетності до катувань українських військовополонених, які систематично здійснюють російські окупанти всупереч Женевським конвенціям та правилам і звичаям війни.