У страху очі великі: у Москві на три дні повністю вимкнуть інтернет

У Москві напередодні 9 травня планують запровадити масштабні обмеження. Зокрема, у "цілях безпеки" може бути повністю відключений мобільний інтернет та зв'язок загалом.

Про це повідомляє російське видання "Комерсант" та BBC з посиланням на власні джерела.

Які обмеження знову запровадять у Росії?

Обмеження зв'язку в Москві перед військовим парадом 9 травня можуть бути значно жорсткішими, ніж раніше.

За даними ЗМІ, 5, 7 та 9 травня в російській столиці можуть обмежувати роботу мобільного зв'язку, включно з SMS-повідомленнями і навіть функціонуванням так званих "білих списків" – переліку ресурсів, які зазвичай залишаються доступними під час відключень мобільного інтернету.

Очікується, що обмеження поширюватимуться не лише на центр Москви, а й на територію в межах МКАД.

Як повідомило "Комерсанту" джерело на телекомунікаційному ринку, обмеження планують запровадити "з міркувань безпеки". Це також підтвердив ще один співрозмовник видання.

Окрім цього, російські ЗМІ пишуть, що тепер спецслужби нібито можуть самостійно вимикати зв'язок без прямих вказівок мобільним операторам.

Якщо в тебе мобільний зв'язок у центрі не працює, зрозуміло, що не буде й інтернету. Не важливо, які списки – "білі", "сірі",

– сказав співрозмовник видання.

Варто зазначити, що на початку березня, у центрі Москви вже фіксували регулярні відключення мобільного інтернету, через що не працювали навігація, платіжні термінали та навіть частина сервісів. Тоді перебої тривали близько трьох тижнів, а згодом все відновили без офіційних пояснень.

