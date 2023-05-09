У Москві поліцейські двічі побили чоловіка за український прапор

У Москві затримали чоловіка, який вийшов до метро "Тверская" з прапором України. Перед затриманням поліцейські двічі побили його.

Мовиться про активіста Олександра Посконного. Деталі затримання він розповів журналістам.

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За його словами, поліцейські двічі побили його – спершу під час затримання, а потім в автозаку. Також він розповів, що співробітники поліції погрожували йому кримінальною справою за статтею про екстремізм. У підсумку Посконного таки відпустили з відділу поліції з протоколом за статтею про "дискредитацію" російської армії.

Посконний повідомив правозахисникам, що у відділі перебували ще щонайменше троє людей, затриманих через жовтий і синій кольори на одязі.

Стаття про "дискредитацію" російської армії Росії з'явилися в Кримінальному кодексі та КпАП незабаром після початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. За даними статистики судового департаменту при Верховному суді Росії, за 2022 рік до російських судів надійшло 5622 адміністративних протоколи про "дискредитацію" армії Росії.

Додамо, що у центрі Санкт-Петербурга 14 квітня підняли український прапор. Він з'явився біля Таврійського палацу разом із прапорами інших країн СНД. 14 квітня там відкрилася чергова сесія Міжпарламентської асамблеї країн СНД.

З 2014 року Україна відмовилася брати у ній участь. Тоді голова ради федерації федеральних зборів Росії Валєнтіна Матвієнко заявляла, що офіційної заяви від України про вихід не надходило. Тому прапор нашої країни та закріплені за нею приміщення, як і раніше, чомусь залишаються в Таврійському палаці.