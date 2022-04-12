Мотивація яка – вони є загарбниками: Гайдай розповів, хто воює на боці окупантів

Сергій Гайдай каже, що російські військові є загарбниками. Це їх і мотивує для наступу.

За словами голови Луганської ОВА, українські та російські військові – це люди кардинально різні. Про це він розповів в ефірі національного телемарафону 12 квітня, повідомляє 24 канал.

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Гайдай каже, що з самого початку війни билися наполегливі російські військові. Потім до України кинули кадировців та мобілізованих з ОРДЛО.

Мотивація орків яка: вони є загарбники. Перша хвиля – це взагалі роботяги, який кинули просто. Друга хвиля – це ЛДНРівці й кадирівці, які прийшли грабувати. А далі вже – росіяни, які так само воюють на своїй землі,

– розповів Гайдай.

Він додає, що наші військові – набагато сильніші. Адже мотивацією для них є мир і воля, а не загарбництво.

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