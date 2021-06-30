Моторошна ДТП на трасі Київ – Чоп: загинули 2 іноземців, 3 у лікарні – фото

Масштабна аварія сталася поблизу села Ситне, що на Рівненщині. Легковий автомобіль Тoyota Corolla зіштовхнувся з вантажівкою DAF. Внаслідок ДТП загинули 2 людей.

Аварія сталася опівдні 30 червня. За попередньою інформацією, 23-річний водій легковика не впорався з керуванням на заокругленій ділянці дороги.

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Автомобіль виїхав на зустрічну смугу, де й зіткнулося з вантажівкою. 52-річний житель Вінниці, який був за кермом DAF, не постраждав. Слідчі встановлюють усі обставини ДТП.

Що відомо про жертв та постраждалих

У салоні Тoyota Corolla перебувало 5 іноземців, які навчають в Україні. 25-річний хлопець загинув на місці ДТП. Медикам не вдалося врятувати його ровесника – він помер у лікарні.

Водія легкового автомобіля та ще 2 пасажирів госпіталізували. Внаслідок аварії вони отримали травми різного ступеня.

За результатами огляду на алкотестері, обидва водії були тверезими. Аби остаточно підтвердити це, у них відібрали зразки крові для аналізу.



Жахлива аварія на трасі Київ – Чоп / Фото Нацполіції



У легковику їхали студенти-іноземці / Фото Нацполіції

Поліція з'ясовує усі деталі

Правоохоронці розпочали досудове розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, яке спричинило загибель кількох людей.

Санкції відповідної статті передбачають позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3 років.

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