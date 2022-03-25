Мототорошна автотроща на Одещині: загинули двоє мешканців Маріуполя
25 березня 2022 , 10:44Читать новость на русском
Джерело:Поліція Одеської області
В Одеській області у жахливу ДТП потрапила родина маріупольців. Загинули двоє осіб, ще 2 людей потрапили до лікарні.
Жахлива аварія сталась ввечері 24 березня при виїзді з міста Татарбунари у напрямку міста Ізмаїл.
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Водій не впорався з керуванням
70-річний маріуполець не впорався з керуванням "ВАЗ" і в’їхав у бетонну споруду, яка була розміщена на проїжджій частині дороги. У машині з чоловіком перебували 70-річна дружина, 44-річна донька та 12-річний онук.
Подружжя, на жаль, загинуло. Хлопчик з мамою травмувались і потрапили до лікарні. Їхньому життю нічого не загрожує. Правоохоронці встановлюють всі обставини ДТП.