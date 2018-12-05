Мова не йде про Митрополію, – екс-речник УПЦ про текст від Константинополя

Мова не йде про Митрополію, бо це все-таки лише частина церкви, а мова йде саме про Автокефалію – повну незалежність Української церкви.

Про це розповів ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості Георгій Коваленко у прямому ефірі 24 каналу.

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"Коли ми говоримо, що церкву очолює патріарх, митрополит чи архієпископ – це не відповідає тому, що якщо митрополит, то церква є Митрополією, або якщо патріарх – то це Патріархат. Різні автокефальні церкви можуть очолювати священнослужителі з різним титулом", – наголосив він.

До того ж, наприклад, у слов’янському світі митрополит вважається старшим за архієпископа, а в грецькому – навпаки. Тому як називатиметься очільник Української помісної церкви – це непринципове питання для загального статусу церкви. Це скоріше питання внутрішнє, і воно буде вирішуватися на Об’єднавчому соборі, – відповів Георгій Коваленко.

Він також зазначив, що рішення про повну незалежність Української православної церкви прийнято, а от рішення про те, яким буде Статут чи як буде називатися Предстоятель церкви – то це рішення ні на що не впливає. І запевнив, що на Об'єднавчому соборі вдасться вирішити, хто очолить Єдину помісну церкву.

Також 24 канал повідомляв, що 5 грудня на Рівненщині Служба Безпеки України викликала на допит 12 священнослужителів Московського патріархату.

Натомість ректор Відкритого Православного Університету Святої Софії-Премудрості Георгій Коваленко відповів, що якщо лунають звинувачення в держзраді і розпалювання міжконфесійної ворожнечі – то це прогнозований результат публічних дій, які російська православна церква проводить в Україні.

Священнослужителі – це також громадяни України, тому їх можуть допитувати як свідків і це нормально. Тому я б просто почекав результатів цих допитів, але в цьому немає нічого поганого. Мова ворожнечі – це не ті інструменти, які має використовувати церковна людина чи структура,

– додав Коваленко.

Як створюватимуть єдину помісну церкву в Україні?9 жовтня у Стамбулі розпочалося триденне засідання Синоду Вселенського патріархату. 10 жовтня на цих зборах церковники заслухали звіт посланців патріарха Варфоломія (екзархів), які майже місяць провели в Україні. Екзархи їздили по українських церквах, розмовляли зі священиками. Саме за результатами їхнього звіту Україні і дозволили створити єдину помісну церкву. Пізніше у Києві проведуть об'єднавчий Собор, на якому оголосять про створення нової автокефальної Православної церкви і оберуть її предстоятеля. Про зібрання Собору вже найближчим часом оголосив глава УПЦ КП Філарет.

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