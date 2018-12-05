Речь не идет о Митрополии, – экс-пресс-секретарь УПЦ о тексте от Константинополя

Речь не идет о Митрополии, потому что это все-таки только часть церкви, а речь идет именно об Автокефалии – полной независимости Украинской церкви.

Об этом рассказал ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко в прямом эфире 24 каналу.

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"Когда мы говорим, что церковь возглавляет патриарх, митрополит или архиепископ – это не соответствует тому, что если митрополит, то церковь является Митрополией, или если патриарх – это Патриархат. Различные автокефальные церкви могут возглавлять священнослужители с различным титулом", – подчеркнул он .

К тому же, например, в славянском мире митрополит считается старше архиепископа, а в греческом – наоборот. Поэтому как будет называться глава Украинской поместной церкви – это непринципиальный вопрос для общего статуса церкви. Это скорее вопрос внутренний, и он будет решаться на Объединительном соборе,

– ответил Георгий Коваленко.

Он также отметил, что решение о полной независимости Украинской православной церкви принято, а вот решение о том, каким будет Устав или как будет называться Предстоятель церкви – это решение ни на что не влияет. И заверил, что на Объединительном соборе удастся решить, кто возглавит Единую поместную церковь.

Также 24 канал сообщал, что 5 декабря в Ровенской области Служба безопасности Украины вызвала на допрос 12 священнослужителей Московского патриархата.

Взамен ректор Открытого Православного Университета Святой Софии-Премудрости Георгий Коваленко ответил, что если звучат обвинения в госизмене и разжигании межконфессиональной розни – это прогнозируемый результат публичных действий, которые русская православная церковь проводит в Украине.

Священнослужители – это также граждане Украины, поэтому их могут допрашивать как свидетелей и это нормально. Поэтому я бы просто подождал результатов этих допросов, но в этом нет ничего плохого. Язык вражды – это не те инструменты, которые может использовать церковный человек или структура,

– добавил Коваленко.

Как будут создавать Единую поместную церковь в Украине?9 октября в Стамбуле началось трехдневное заседание Синода Вселенского патриархата. 10 октября на этом собрании церковники заслушали отчет посланцев патриарха Варфоломея (экзархов), которые почти месяц провели в Украине. Экзархи ездили по украинским церквям, разговаривали со священниками. Именно по результатам их отчета Украине и было предоставлено разрешение на создание Единой Поместной Церкви. Позже в Киеве проведут объединительный Собор, на котором объявят о создании новой автокефальной Православной церкви и изберут ее предстоятеля. О собрании Собора уже в ближайшее время объявил глава УПЦ КП Филарет.

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