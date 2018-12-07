20:09
7 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Гнів Путіна. Заборона курсу валют у Росії
      Вєсті Кремля
      21:36, 6 грудня
      Вєсті.UA. Український аналог Пугачової і Галкіна. Радикальна ідея Ляшка
      Вєсті.UA
      20:27, 6 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Радянська гігієна
      Згадати все
      22:30, 4 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ ТОМОС КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      "Моя хата скраю": психолог розповів, чому українці продовжують їздити на заробітки до РФ

      301 Читать новость на русском

      Лише за перші шість місяців 2018 року на заробітки до Російської Федерації поїхали 239 тисяч українців. Соціальний психолог Вадим Васютинський переконаний – коли мешканці України їдуть працювати в Росію, вони готові визнавати певну "вищість" північного сусіда.

      Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

      Читайте також: В Україну не пустили російських журналісток: пояснення прикордонників

      На думку Васютинського, коли українець їде до РФ – наприклад, на заробітки, то він може викликати цим у росіян трохи більше симпатії, ніж зазвичай.

      Росіяни ж кажуть, що люблять нас, що вони – наші брати. Тому до тих громадян України, які їдуть на заробітки до РФ, вони стараються ставитися позитивно,
      – переконаний психолог.

      Він запевнив, що прямої психологічної загрози з боку росіян, коли ти тільки перетинаєш кордон, а тебе зразу починають зневажати – немає.

      "Є люди, яких мало цікавлять проблеми патріотизму чи геополітики, вони живуть за принципом "моя хата скраю". Для таких українців матеріальні чинники та чинники звички є важливішими за будь-які інші", – наголосив експерт.

      Психолог Вадим Васютинський
      Психолог Вадим Васютинський 

      Він пояснив, що українці споконвіку їздили на заробітки на північ, тому й продовжують робити це тепер. Васютинський також додав, що імідж України в РФ є досить непривабливим.

      Є вислів про те, що у Росії немає друзів: у них лакеї або вороги. Так ось, абсолютній більшості росіян притаманний комплекс імперської величі, де вони прекрасні й чудові, а навколо них мають єднатися їх сателіти,
      – прокоментував Васютинський.

      Він наголосив, що поки українці самі визнають "вищість" росіян, доти вони готові "любити" нас. Та як тільки мешканці України починають заявляти про свою самостійність та про право самим вирішувати свої проблеми, північні сусіди одразу стають нашими ворогами.

      Психолог переконаний, що такий імідж нашої держави дуже потрібен росіянам, у яких є сильний комплекс власної неповноцінності. Через це вони й хочуть "вивищитися" шляхом приниження українців.

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Росії Гроші Заробітчани
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Україна два тижні в "положенні": чи виправдав себе воєнний стан і що буде далі
      сьогодні , 20:01 Україна два тижні в "положенні": чи виправдав себе воєнний стан і що буде далі
      116
      На скільки мільярдів збагатився Ахметов завдяки українцям: обурлива цифра
      сьогодні , 19:09 На скільки мільярдів збагатився Ахметов завдяки українцям: обурлива цифра
      Вікторія Войціцька 557
      Будапештський неформат, або Послухайте Україну!
      сьогодні , 19:00 Будапештський неформат, або Послухайте Україну!
      Дід Панас 544
      Новий канал скандального Мураєва: що з ним не так і чому це важливо?
      сьогодні , 18:02 Новий канал скандального Мураєва: що з ним не так і чому це важливо?
      Євгенія Мазур 1814
      Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни
      сьогодні , 17:00 Владу для України мають вибирати саме українці, а не іноземні громадяни
      Ігор Лапін 491
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      Концерт Depeche Mode у Києві: група зробила заяву
      18 липня 2017 , 12:52
      Зробивши подарунки власноруч - зекономите час на їх пошук
      19 грудня 2010 , 15:35
      Сьогодні завершилась дискваліфікація Срни, який був відсторонений за вживання допінгу на 17 місяців
       22 серпня , 16:43
      У Парижі влаштували розпродаж бюджетних електромобілів
       16 листопада , 15:10
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук