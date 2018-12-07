"Моя хата скраю": психолог розповів, чому українці продовжують їздити на заробітки до РФ

Лише за перші шість місяців 2018 року на заробітки до Російської Федерації поїхали 239 тисяч українців. Соціальний психолог Вадим Васютинський переконаний – коли мешканці України їдуть працювати в Росію, вони готові визнавати певну "вищість" північного сусіда.

Про це він розповів у прямому ефірі 24 каналу.

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На думку Васютинського, коли українець їде до РФ – наприклад, на заробітки, то він може викликати цим у росіян трохи більше симпатії, ніж зазвичай.

Росіяни ж кажуть, що люблять нас, що вони – наші брати. Тому до тих громадян України, які їдуть на заробітки до РФ, вони стараються ставитися позитивно,

– переконаний психолог.

Він запевнив, що прямої психологічної загрози з боку росіян, коли ти тільки перетинаєш кордон, а тебе зразу починають зневажати – немає.

"Є люди, яких мало цікавлять проблеми патріотизму чи геополітики, вони живуть за принципом "моя хата скраю". Для таких українців матеріальні чинники та чинники звички є важливішими за будь-які інші", – наголосив експерт.



Психолог Вадим Васютинський

Він пояснив, що українці споконвіку їздили на заробітки на північ, тому й продовжують робити це тепер. Васютинський також додав, що імідж України в РФ є досить непривабливим.

Є вислів про те, що у Росії немає друзів: у них лакеї або вороги. Так ось, абсолютній більшості росіян притаманний комплекс імперської величі, де вони прекрасні й чудові, а навколо них мають єднатися їх сателіти,

– прокоментував Васютинський.

Він наголосив, що поки українці самі визнають "вищість" росіян, доти вони готові "любити" нас. Та як тільки мешканці України починають заявляти про свою самостійність та про право самим вирішувати свої проблеми, північні сусіди одразу стають нашими ворогами.

Психолог переконаний, що такий імідж нашої держави дуже потрібен росіянам, у яких є сильний комплекс власної неповноцінності. Через це вони й хочуть "вивищитися" шляхом приниження українців.