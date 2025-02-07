Мойсюка та Чуркіна призначили заступниками міністра оборони

У п'ятницю, 7 лютого, відбулося засідання Кабінету Міністрів України. Під час нього Кабмін призначив Євгена Мойсюка та Валерія Чуркіна заступниками міністра оборони.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Міністерство оборони України.

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Що відомо про Євгена Мойсюка

За поданням Рустема Умєрова уряд призначив двох нових заступників міністра оборони. Одним із них став генерал-лейтенант Євген Мойсюк. У Міноборони кажуть, що він є досвідченим офіцером української армії та бойовим командиром.

Там також зазначають, що його досвід охоплює командування Десантно-штурмовими військами, службу на посаді заступника Головнокомандувача ЗСУ, а також участь в миротворчих місіях у Косово та Іраку. Зоною відповідальності Мойсюка стане розвиток та генерація Сил оборони, включно з мобілізаційними процесами та підготовкою воїнів.

Ким є Валерій Чуркін

У Міноборони розповідають, що капітан Валерій Чуркін долучився до лав ЗСУ в перші дні повномасштабного вторгнення.

Він є офіцером, учасником бойових дій, а також лідером інновацій у сфері військових технологій та керівником Центру масштабування технологічних рішень ЗСУ. Варто зазначити, що у цивільному житті Чуркін був техлідом в одній з великих українських IT-компаній.

На посаді заступника міністра оборони він зосередиться на оборонних інноваціях та технологічному розвитку української армії. У Міноборони також додають, що вже сьогодні його підрозділ застосовує понад 50 ключових проєктів у сфері військового IT та MILTECH, впроваджуючи сучасні рішення на полі бою.

Там кажуть, що рішення про призначення нових заступників міністра оборони є частиною комплексного підходу до посилення українських Збройних Сил, модернізації управління та технологічного розвитку армії.