Київ може переходити на другий етап виходу з карантину, – МОЗ
У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що станом на 23 травня у Києві покращився показник захворюваності на 100 тисяч населення. Тож столиця може переходити на другий етап виходу з карантину.
МОЗ про послаблення карантину у Києві
Рівень захворюваності по місту Київ зараз становить 11,7 на 100 тисяч населення при нормі 12. Це означає, що Київ може переходити на другий етап виходу з карантину. Про це написав очільник МОЗ Максим Степанов у фейсбуці.
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Що було раніше
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що ще 20 травня Кабмін ухвалив постанову щодо продовження карантину до 22 червня. Вона передбачає декілька етапів виходу з карантину, а також запровадження адаптивного карантину. Про це Степанов сказав під час брифінгу, передає 24 канал.
Однією з ознак адаптивного карантину є інцидентність – кількість нових хворих за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Цей показник встановлений на рівні 12.
У місті Києві цей показник перевищує 12, він тримається на рівні 15. Тому, якщо ми кажемо про сьогодні, перехід на інший, другий етап пом'якшення поки неможливий,
– наголосив Степанов під час брифінгу.
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Позиція влади Києва
У Київській міській держадміністрації заявили, що з 23 травня Київ переходить до другого етапу пом'якшення карантину. Відповідне рішення ухвалила місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Що запрацює у Києві з 23 травня
- з 12:00 у Києві починає роботу у звичному режимі громадський транспорт;
- відновлюють роботу торгові заклади до тисячі квадратних метрів.
Що запрацює у Києві з 25 травня
- мають відновити роботу метро;
- запрацюють ринки та ярмарки.
Що запрацює у Києві з 1 червня
- готуються відновити роботу дитячих садочків та дитячо-юнацьких спортивних шкіл;
- запрацюють школи для 11 класів, що складатимуть ЗНО, а також і заклади професійно-технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів;
- відкриють у столиці зони відпочинку та пляжі біля водойм.