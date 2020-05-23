Київ може переходити на другий етап виходу з карантину, – МОЗ

У Міністерстві охорони здоров'я заявили, що станом на 23 травня у Києві покращився показник захворюваності на 100 тисяч населення. Тож столиця може переходити на другий етап виходу з карантину.

МОЗ про послаблення карантину у Києві

Рівень захворюваності по місту Київ зараз становить 11,7 на 100 тисяч населення при нормі 12. Це означає, що Київ може переходити на другий етап виходу з карантину. Про це написав очільник МОЗ Максим Степанов у фейсбуці.

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Що було раніше

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що ще 20 травня Кабмін ухвалив постанову щодо продовження карантину до 22 червня. Вона передбачає декілька етапів виходу з карантину, а також запровадження адаптивного карантину. Про це Степанов сказав під час брифінгу, передає 24 канал.

Однією з ознак адаптивного карантину є інцидентність – кількість нових хворих за останні 7 днів на 100 тисяч населення. Цей показник встановлений на рівні 12.

У місті Києві цей показник перевищує 12, він тримається на рівні 15. Тому, якщо ми кажемо про сьогодні, перехід на інший, другий етап пом'якшення поки неможливий,

– наголосив Степанов під час брифінгу.

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Позиція влади Києва

У Київській міській держадміністрації заявили, що з 23 травня Київ переходить до другого етапу пом'якшення карантину. Відповідне рішення ухвалила місцева комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Що запрацює у Києві з 23 травня

з 12:00 у Києві починає роботу у звичному режимі громадський транспорт;

відновлюють роботу торгові заклади до тисячі квадратних метрів.

Що запрацює у Києві з 25 травня

мають відновити роботу метро;

запрацюють ринки та ярмарки.

Що запрацює у Києві з 1 червня

готуються відновити роботу дитячих садочків та дитячо-юнацьких спортивних шкіл;

запрацюють школи для 11 класів, що складатимуть ЗНО, а також і заклади професійно-технічної та вищої освіти для випускників та абітурієнтів;

відкриють у столиці зони відпочинку та пляжі біля водойм.



Послаблення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу