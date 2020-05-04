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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ПОРУШЕННЯ КАРАНТИНУ В ЧЕРКАСАХ

      МОЗ надав рекомендації бізнесу, як працювати після послаблення карантину

      -
      Як бізнес виходитиме з карантину: пояснення МОЗ
      Як бізнес виходитиме з карантину: пояснення МОЗ / prm.ua

      Кабінет Міністрів України вирішив продовжити карантин до 22 травня, але почати його послаблювати уже з 11-го. Відтак вже через тиждень частина бізнесу знову зможе працювати, але з чіткими обмеженнями і правилами.

      Свої рекомендації щодо роботи після послаблення карантину опублікувало Міністерство охорони здоров'я.

      Важливо В Україні послабили карантин: що відкриється з 11 травня

      Рекомендації для перукарень і салонів краси:

      • температурний скринінг усіх працівників перед початком роботи. Тим, у кого температура вища як 37,2 градуса, доступ до роботи заборонено;
      • робота лише за попереднім записом і з різницею у 15 хвилин між клієнтами;
      • заборона на очікування черги клієнтами у закладі;
      • на вході до закладу повинні бути антисептики;
      • одночасне перебування клієнтів у закладі лише з урахуванням обмежень – 1 клієнт на 10 квадратних метрів;
      • між місцями надання послуг дистанція не менш як 2 метри;
      • працівники повинні користуватися масками чи респіраторами і рукавичками.

      Рекомендації для закладів з побутового обслуговування (пральні, хімчистки, ремонт взуття тощо):

      • температурний скринінг усіх працівників перед початком роботи. Тим, у кого температура вища як 37,2 градуса, доступ до роботи заборонено;
      • черга на прийом клієнтів повинна дотримуватися дистанції у 1,5 метра за межами закладу;
      • заборона на очікування черги клієнтами у закладі;
      • допуск клієнтів у заклад лише в масках або респіраторах;
      • працівники повинні користуватися масками чи респіраторами і рукавичками;
      • дезінфекція та прибирання поверхонь після кожного клієнта.

      Цікаво Чому в Україні вирішили продовжити карантин, але з послабленнями: пояснення МОЗ

      Рекомендації для закладів торгівлі непродовольчими товарами:

      • температурний скринінг усіх працівників перед початком роботи. Тим, у кого температура вища як 37,2 градуса, доступ до роботи заборонено;
      • на вході до закладу повинні бути антисептики;
      • одночасне перебування клієнтів у закладі лише з урахуванням обмежень – 1 клієнт на 10 квадратних метрів;
      • працівники повинні користуватися масками чи респіраторами і рукавичками.

      Рекомендації для кафе, барів та ресторанів:

      • температурний скринінг усіх працівників перед початком роботи. Тим, у кого температура вища як 37,2 градуса, доступ до роботи заборонено;
      • обслуговування клієнтів лише на виніс або на літніх майданчиках просто неба з дотриманням дистанції між столиками у 1,5 метра (не більш як двоє людей за столиком);
      • на вході до закладу повинні бути антисептики;
      • вхід відвідувачів до закладу заборонено;
      • замовлення відбувається дистанційно або через облаштоване вікно чи двері до закладу. Видача замовлення – через вікно або двері;
      • місце видачі замовлення повинно бути облаштоване столиком чи поличкою для передачі замовлення, мати можливість безготівкового розрахунку та унеможливлювати вхід користувачів до приміщення;
      • адміністрація сама контролює недопущення черги біля місця видачі замовлення;
      • працівники повинні користуватися масками чи респіраторами і рукавичками;
      • меню потрібно помістити для ознайомлення поруч з місцем видачі замовлення;
      • видача замовлення лише в одноразовому закритому посуді.

      Зверніть увагу Коли закінчиться карантин: економісти показали сценарії зняття обмежень

      Рекомендації для роботи нотаріусів, адвокатів та аудиторів:

      • температурний скринінг усіх працівників перед початком роботи. Тим, у кого температура вища як 37,2 градуса, доступ до роботи заборонено;
      • робота лише за попереднім записом і з різницею у 15 хвилин між клієнтами;
      • двері закладу закриті для входу без запису. Біля входу дзвінок чи домофон та інформацію про способи запису;
      • очікування клієнтами у черзі на послуги всередині закладу заборонено;
      • на вході до закладу повинні бути антисептики;
      • допуск клієнтів у заклад лише в масках або респіраторах;
      • працівники повинні користуватися масками чи респіраторами і рукавичками;
      • дезінфекція та прибирання поверхонь після кожного клієнта.

      Рекомендації для роботи зон відпочинку:

      • розміщення на вході та території зони інформації про правила та обмеження користування;
      • у місцях потенційного скупчення розмістити інформацію про профілактику захворювання;
      • забезпечення наявності туалетів на території зони, наявність рідкого мила та антисептиків, а також постійну дезінфекцію;
      • заборонено проведення організованих розважальних заходів та атракціонів;
      • обмежено доступ до окремих зон, яким заборонено функціонування.

      Останні обмеження стосуються роботи парків, скверів, садів, оранжерей та музеїв просто неба, лісопаркових і прибережних зон, відкритих спортивних майданчиків.

      Роботодавець зобов'язаний:

      • забезпечити працівників засобами захисту;
      • інформувати клієнтів про правила та обмеження;
      • нанести маркування про дотримання дистанції у 1,5 метра;
      • проводити дезінфекцію та прибирання закладів;
      • тимчасово відсторонити від роботи людей з групи ризику – у віці понад 60 років або з хронічними захворюваннями.

      Працівник зобов'язаний:

      • регулярно мити руки з милом чи обробляти антисептиком кожні 3 хвилини;
      • при чханні чи кашлі прикривати руку згином ліктя або одноразовою серветкою;
      • утриматися від дотиків до обличчя;
      • утриматися від контактів з людьми, що мають симптоми респіраторних захворювань;
      • самоізолюватися у випадку появи симптомів респіраторних захворювань.

      послеблення карантину з 11 травня
      Послаблення карантину в Україні з 11 травня / інфографіка 24 каналу

      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Бізнес Міністерство охорони здоров’я Кабінет Міністрів України Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини України
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