МОЗ надав рекомендації бізнесу, як працювати після послаблення карантину
Кабінет Міністрів України вирішив продовжити карантин до 22 травня, але почати його послаблювати уже з 11-го. Відтак вже через тиждень частина бізнесу знову зможе працювати, але з чіткими обмеженнями і правилами.
Свої рекомендації щодо роботи після послаблення карантину опублікувало Міністерство охорони здоров'я.
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Рекомендації для перукарень і салонів краси:
- температурний скринінг усіх працівників перед початком роботи. Тим, у кого температура вища як 37,2 градуса, доступ до роботи заборонено;
- робота лише за попереднім записом і з різницею у 15 хвилин між клієнтами;
- заборона на очікування черги клієнтами у закладі;
- на вході до закладу повинні бути антисептики;
- одночасне перебування клієнтів у закладі лише з урахуванням обмежень – 1 клієнт на 10 квадратних метрів;
- між місцями надання послуг дистанція не менш як 2 метри;
- працівники повинні користуватися масками чи респіраторами і рукавичками.
Рекомендації для закладів з побутового обслуговування (пральні, хімчистки, ремонт взуття тощо):
- температурний скринінг усіх працівників перед початком роботи. Тим, у кого температура вища як 37,2 градуса, доступ до роботи заборонено;
- черга на прийом клієнтів повинна дотримуватися дистанції у 1,5 метра за межами закладу;
- заборона на очікування черги клієнтами у закладі;
- допуск клієнтів у заклад лише в масках або респіраторах;
- працівники повинні користуватися масками чи респіраторами і рукавичками;
- дезінфекція та прибирання поверхонь після кожного клієнта.
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Рекомендації для закладів торгівлі непродовольчими товарами:
- температурний скринінг усіх працівників перед початком роботи. Тим, у кого температура вища як 37,2 градуса, доступ до роботи заборонено;
- на вході до закладу повинні бути антисептики;
- одночасне перебування клієнтів у закладі лише з урахуванням обмежень – 1 клієнт на 10 квадратних метрів;
- працівники повинні користуватися масками чи респіраторами і рукавичками.
Рекомендації для кафе, барів та ресторанів:
- температурний скринінг усіх працівників перед початком роботи. Тим, у кого температура вища як 37,2 градуса, доступ до роботи заборонено;
- обслуговування клієнтів лише на виніс або на літніх майданчиках просто неба з дотриманням дистанції між столиками у 1,5 метра (не більш як двоє людей за столиком);
- на вході до закладу повинні бути антисептики;
- вхід відвідувачів до закладу заборонено;
- замовлення відбувається дистанційно або через облаштоване вікно чи двері до закладу. Видача замовлення – через вікно або двері;
- місце видачі замовлення повинно бути облаштоване столиком чи поличкою для передачі замовлення, мати можливість безготівкового розрахунку та унеможливлювати вхід користувачів до приміщення;
- адміністрація сама контролює недопущення черги біля місця видачі замовлення;
- працівники повинні користуватися масками чи респіраторами і рукавичками;
- меню потрібно помістити для ознайомлення поруч з місцем видачі замовлення;
- видача замовлення лише в одноразовому закритому посуді.
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Рекомендації для роботи нотаріусів, адвокатів та аудиторів:
- температурний скринінг усіх працівників перед початком роботи. Тим, у кого температура вища як 37,2 градуса, доступ до роботи заборонено;
- робота лише за попереднім записом і з різницею у 15 хвилин між клієнтами;
- двері закладу закриті для входу без запису. Біля входу дзвінок чи домофон та інформацію про способи запису;
- очікування клієнтами у черзі на послуги всередині закладу заборонено;
- на вході до закладу повинні бути антисептики;
- допуск клієнтів у заклад лише в масках або респіраторах;
- працівники повинні користуватися масками чи респіраторами і рукавичками;
- дезінфекція та прибирання поверхонь після кожного клієнта.
Рекомендації для роботи зон відпочинку:
- розміщення на вході та території зони інформації про правила та обмеження користування;
- у місцях потенційного скупчення розмістити інформацію про профілактику захворювання;
- забезпечення наявності туалетів на території зони, наявність рідкого мила та антисептиків, а також постійну дезінфекцію;
- заборонено проведення організованих розважальних заходів та атракціонів;
- обмежено доступ до окремих зон, яким заборонено функціонування.
Останні обмеження стосуються роботи парків, скверів, садів, оранжерей та музеїв просто неба, лісопаркових і прибережних зон, відкритих спортивних майданчиків.
Роботодавець зобов'язаний:
- забезпечити працівників засобами захисту;
- інформувати клієнтів про правила та обмеження;
- нанести маркування про дотримання дистанції у 1,5 метра;
- проводити дезінфекцію та прибирання закладів;
- тимчасово відсторонити від роботи людей з групи ризику – у віці понад 60 років або з хронічними захворюваннями.
Працівник зобов'язаний:
- регулярно мити руки з милом чи обробляти антисептиком кожні 3 хвилини;
- при чханні чи кашлі прикривати руку згином ліктя або одноразовою серветкою;
- утриматися від дотиків до обличчя;
- утриматися від контактів з людьми, що мають симптоми респіраторних захворювань;
- самоізолюватися у випадку появи симптомів респіраторних захворювань.
Послаблення карантину в Україні з 11 травня / інфографіка 24 каналу
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