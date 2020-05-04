МОЗ надав рекомендації бізнесу, як працювати після послаблення карантину

Кабінет Міністрів України вирішив продовжити карантин до 22 травня, але почати його послаблювати уже з 11-го. Відтак вже через тиждень частина бізнесу знову зможе працювати, але з чіткими обмеженнями і правилами.

Свої рекомендації щодо роботи після послаблення карантину опублікувало Міністерство охорони здоров'я. Важливо В Україні послабили карантин: що відкриється з 11 травня Рекомендації для перукарень і салонів краси: температурний скринінг усіх працівників перед початком роботи. Тим, у кого температура вища як 37,2 градуса, доступ до роботи заборонено;

робота лише за попереднім записом і з різницею у 15 хвилин між клієнтами;

заборона на очікування черги клієнтами у закладі;

на вході до закладу повинні бути антисептики;

одночасне перебування клієнтів у закладі лише з урахуванням обмежень – 1 клієнт на 10 квадратних метрів;

між місцями надання послуг дистанція не менш як 2 метри;

працівники повинні користуватися масками чи респіраторами і рукавичками. Рекомендації для закладів з побутового обслуговування (пральні, хімчистки, ремонт взуття тощо): температурний скринінг усіх працівників перед початком роботи. Тим, у кого температура вища як 37,2 градуса, доступ до роботи заборонено;

черга на прийом клієнтів повинна дотримуватися дистанції у 1,5 метра за межами закладу;

заборона на очікування черги клієнтами у закладі;

допуск клієнтів у заклад лише в масках або респіраторах;

працівники повинні користуватися масками чи респіраторами і рукавичками;

дезінфекція та прибирання поверхонь після кожного клієнта. Цікаво Чому в Україні вирішили продовжити карантин, але з послабленнями: пояснення МОЗ Рекомендації для закладів торгівлі непродовольчими товарами: температурний скринінг усіх працівників перед початком роботи. Тим, у кого температура вища як 37,2 градуса, доступ до роботи заборонено;

на вході до закладу повинні бути антисептики;

одночасне перебування клієнтів у закладі лише з урахуванням обмежень – 1 клієнт на 10 квадратних метрів;

працівники повинні користуватися масками чи респіраторами і рукавичками. Рекомендації для кафе, барів та ресторанів: температурний скринінг усіх працівників перед початком роботи. Тим, у кого температура вища як 37,2 градуса, доступ до роботи заборонено;

обслуговування клієнтів лише на виніс або на літніх майданчиках просто неба з дотриманням дистанції між столиками у 1,5 метра (не більш як двоє людей за столиком);

на вході до закладу повинні бути антисептики;

вхід відвідувачів до закладу заборонено;

замовлення відбувається дистанційно або через облаштоване вікно чи двері до закладу. Видача замовлення – через вікно або двері;

місце видачі замовлення повинно бути облаштоване столиком чи поличкою для передачі замовлення, мати можливість безготівкового розрахунку та унеможливлювати вхід користувачів до приміщення;

адміністрація сама контролює недопущення черги біля місця видачі замовлення;

працівники повинні користуватися масками чи респіраторами і рукавичками;

меню потрібно помістити для ознайомлення поруч з місцем видачі замовлення;

видача замовлення лише в одноразовому закритому посуді. Зверніть увагу Коли закінчиться карантин: економісти показали сценарії зняття обмежень Рекомендації для роботи нотаріусів, адвокатів та аудиторів: температурний скринінг усіх працівників перед початком роботи. Тим, у кого температура вища як 37,2 градуса, доступ до роботи заборонено;

робота лише за попереднім записом і з різницею у 15 хвилин між клієнтами;

двері закладу закриті для входу без запису. Біля входу дзвінок чи домофон та інформацію про способи запису;

очікування клієнтами у черзі на послуги всередині закладу заборонено;

на вході до закладу повинні бути антисептики;

допуск клієнтів у заклад лише в масках або респіраторах;

працівники повинні користуватися масками чи респіраторами і рукавичками;

дезінфекція та прибирання поверхонь після кожного клієнта. Рекомендації для роботи зон відпочинку: розміщення на вході та території зони інформації про правила та обмеження користування;

у місцях потенційного скупчення розмістити інформацію про профілактику захворювання;

забезпечення наявності туалетів на території зони, наявність рідкого мила та антисептиків, а також постійну дезінфекцію;

заборонено проведення організованих розважальних заходів та атракціонів;

обмежено доступ до окремих зон, яким заборонено функціонування. Останні обмеження стосуються роботи парків, скверів, садів, оранжерей та музеїв просто неба, лісопаркових і прибережних зон, відкритих спортивних майданчиків. Роботодавець зобов'язаний: забезпечити працівників засобами захисту;

інформувати клієнтів про правила та обмеження;

нанести маркування про дотримання дистанції у 1,5 метра;

проводити дезінфекцію та прибирання закладів;

тимчасово відсторонити від роботи людей з групи ризику – у віці понад 60 років або з хронічними захворюваннями. Працівник зобов'язаний: регулярно мити руки з милом чи обробляти антисептиком кожні 3 хвилини;

при чханні чи кашлі прикривати руку згином ліктя або одноразовою серветкою;

утриматися від дотиків до обличчя;

утриматися від контактів з людьми, що мають симптоми респіраторних захворювань;

самоізолюватися у випадку появи симптомів респіраторних захворювань.

Послаблення карантину в Україні з 11 травня / інфографіка 24 каналу