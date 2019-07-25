МОЗ: Незабаром українці зможуть контролювати походження ліків за допомогою смартфона

Вже цього вересня в аптеках з’являться препарати зі спеціальним маркуванням. Воно дозволить перевірити оригінальність продукції та країну походження препарату. А з кінця року українці зможуть самостійно контролювати ці пункти за допомогою власного смартфона.

Відповідну постанову про старт пілотного проекту ухвалив Кабінет Міністрів 24 липня. Про це мовиться на сторінці Міністерства охорони здоров’я у Facebook.

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Споживачі зможуть контролювати оригінальність ліків з кінця року – саме тоді запрацює спеціальний мобільний додаток, за допомогою якого можна буде просканувати код на упаковці,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що наразі маркування з’явиться лише на упаковках окремих препаратів. Варто наголосити, що на пілотному етапі ця норма не є обов'язковою і носить добровільний характер для виробників ліків.

Обов’язковим маркування стане поступово з 2021 до 2023 року.

У міністерстві зазначили, що ці зміни відбуваються в рамках Концепції реалізації державної політики щодо запобігання фальсифікації лікарських засобів.