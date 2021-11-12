Заява ця цікава ось чому. Газопровод, який проходить через Білорусь, Лукашенкові не належить. Оператором цього газопроводу є компанія з промовистою назвою ОАО "Газпром Трансгаз Бєларусь".

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Ну, тобто, Лукашенко "розпоряджається" газпромівською трубою. Чи можливо це без санкції з Кремля? Питання риторичне. Воно і раніше було неможливо, а тепер, коли Лукашенко має у системі російської владної вертикалі менше самостійності ніж Кадиров, то тут і обговорювати немає чого.

Отже, все це повністю санкціоноване Росією. Росія санкціонує можливість шантажу перекриття газу газпромівською трубою.

Здавалося б, до чого тут "Північний потік-2"? А до того, що якщо Росія може шантажувати перекриттям газу через Білорусь, то що їй завадить шантажувати перекриттям газу через ПП?

Тобто, вся схема виглядає так. Спершу "замикаємо" газ на ПП, а потім шантажуємо цим "європейських друзів", которі у гонитві за "дешевим газом" повісили собі на шию ярмо. Та ще й самі його оплатили.

Відповідно, єдиний сосіб для ЄС уберегтися від шантажу з боку Путіна – збереження транзиту через Україну. Усі "альтернативні шляхи" – це просто прив'язати себе до мотузка та віддати цей мотузок Путіну.

Ні, може, комусь у ЄС саме така ідея дуже подобається, але щось мені підказує – далеко не всім.