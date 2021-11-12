По сути... Путин, прямо из материала самого заказчика, делает в Беларуси такое себе ОРДЛО для Европы и всего цивилизованного мира… За "небольшим исключением"…

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В отличие от настоящего "народа Бомбаса", реально в состав РФ ни Лукашенко, ни сами беларусы – не хотят... первому совсем не улыбается "губернаторствовать в Белорусском федеральном округе", а вторым совсем не хочется оказаться "усвояемым" кремлёвскими клептократами "ресурсом" для построения очередного концлагерного проекта под названием "руЦкий мир"…

Максимальный уровень интеграции с путинским Заболотьем, на который в РЕАЛЬНОСТИ согласен Лукашенко – военно-политический вассалитет. Всё остальное от лукавого…

И это не совсем то, к чему стремится правящий нынче на России синклит кремлёвских полу-бандитов и получекистов, которым нужен ТОТАЛЬНЫЙ контроль над Беларусью... включая финансово-экономический, ресурсный, транзитный и прочая…

По трезвому разумению, ЕДИНСТВЕННЫЙ путь добиться этого – оставить Лукашенко править в Беларуси, но при этом заставить того стать полностью контролируемым и управляемым... нечто вроде позднего Януковича... И тут важно, "не перегнуть палку", как это у них получилось в Украине... когда они попытались "заменить отработанный материал" и перейти к "практическому поглощению"…

Ибо в таком случае, вместо контролируемого и управляемого "процесса" можно подавится и получить вторую, сцукО, антиРоссию... отчего, собственно, может "взорваться" в конечном итоге и в самом Запоребрике…

Самый надёжный способ добиться своего – сжечь и взорвать к чертям собачим все возможности Лукашенко для манёвра в межгосударственных отношениях, на внешней арене... и фактически принудить того не только к "формальной сдаче" в виде маловнятных "28-и интеграционных проектов", а к сдаче, так сказать фактической... с практической передачей активов, бюджетов и контролем внешних границ…

Лишь в таком случае можно получить хоть какие-то гарантии того, что "минский автоматчик" не вильнёт в последний момент и "не спрыгнет с темы"…

Для этого Кремль нынче использует простую и понятную схему "развода" бульбофюрера... которую можно назвать – "от противного"…

Что дальше Запад должен устроить показательную порку Лукашенко

Сначала чувака шугают и пугают... реальной возможностью лишиться власти в результате очередного, на этот раз уже беларуского "майдана" (естественно, контролируемого и направляемого...). В результате, тот действительно пугается, бегает в истерике по Минску с автоматом, и развязывает в стране фактически террор в отношении собственного народа. В результате чего – огребает от цивилизованного мира на международной арене санкции и обструкцию... что уже резко снижает его возможности не только для ведения нормального международного диалога... но создаёт запредельно "тухлую" ситуацию внутри страны…

Затем, на уже шуганутое туловище высыпают новую порцию... кошмара и ужасов – мол, зловредные соседи задумали "недоброе"... В ход идут перехваченные "летающие литовские канистры", "украинские пистолеты" и "тонны завезённого из Украины и Польши оружия". Туловище в очередной раз "прозревает" и тут же начинает бухтеть и сыпать угрозами в адрес соседей... а так же, всячески с ними задираться…

Все совместные усилия и попытки международного сообщества урезонить и успокоить туловище – результата не дают. Оно становится буйным, неадекватным... грозится танками и ракетами, причём не только своими…

В добавок ко всему, начинает вести себя на международной арене как спятивший бульдозер, перехватывая чужие самолёты с помощью истребителей, усиливая террор внутри страны... и всяко-разно обвиняя "внешние силы" в желании "свергнуть законно избранного" вождя "всея Беларуси"…

На этом этапе, "кремлёвские товарищи", которые собственно и "открыли глаза" якобы этому психу на "реальную угрозу" и "зловеще-коварные планы" Запада(на самом деле, собственноручно их и организовав)... делают первую, достаточно осторожную попытку начать с уже доведённым "до кондиции" (как они считают) туловищем "торг по существу".

Однако, как оказалось... торг не задался. Туловище резко и недвусмысленно даёт понять, что "оно не жалея живота своего противостоит зловещим планам Запада по захвату Беларуси" совсем не для того, что бы всю эту фигню осуществил ни менее "заинтересованный" Восток... Как говорится, "спасибо, конечно, за помощь... но табачок – врозь...". Тест "по Крыму" проваливается…

За гранью Белорусский пропагандист истерически обвинил Польшу в миграционном кризисе

Но в бункере... не опускают руки и с новой силой приступают к следующему этапу "убеждения". На этот раз, решено действовать более продумано и последовательно... Туловище убеждают в том, что... "есть способ заставить этих западных геев с собой считаться" и принудить их к "уважительному взаимодействию"... Санкции, конечно, не отменят, но вполне возможно выторговать у этих западных декадентов что-то ценное. На поверхность всплывает идея практически безотказного "пролома" границ ЕС телами завезённых курдов, под видом беженцев. Кремль, в этом отношении, спецслужбы которого имеют с курдским движем давние и тесные отношения ещё с советских времён... берётся даже помочь туловищу в этом деликатном вопросе... заодно активно инфильтруя "отобранный персонал" своими агентами…

Кремль скромно умалчивает о том, что... при реализации этой "светлой идеи" существует весьма высокая вероятность того, что завезённые курды останутся в конечном итоге на территории самой Беларуси, а само туловище огребёт очередную, не в пример прошлой, порцию более жёстких санкций и изоляции…

Лишь после того, как стало понятно...что ни Литва, ни Польша "просто так", из-за опасений перед брюссельскими чиновниками, не сдадутся... а русскоговорящим (внИзапно!!!) курдам вместо пограничного блицкрига придётся или зазимовать в лесах Беларуси или топать куда-то "взад" (например в РФ)... и в Кремле и в Минске стали, образно говоря... "почёсывать репу" насчёт последствий своего гибридного извращения на кордонах ЕС…

В ЕС уже прямо указывают на то, что вполне понимают тот факт, что имеют дело с совместной гибридной атакой "минского автоматчика" и "бункерного многоходовочника"... В следствии чего, перспектива новой порции санкционных оплеух РЕЗКО ВОЗРАСТАЕТ... причём, ДЛЯ ОБОИХ кретинов…

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Все организованные приступы "человеколюбия", "гуманизма" и прочей "толерастии", организованные в европейских каналах массовой информации Кремлём, пока нифига не дают должного эффекта... Польша развернула в "районе пограничной угрозы" фактически армейскую дивизию, две мелких группы прорвавшихся ночью тел – отлавливают и пинками возвращают обратно на лукашенкивщину... а Литва ввела режим ЧП... со всеми вытекающими последствиями…

Как оно будет дальше... поживём – увидим…

Но уже сейчас можно сказать о том, что кремленоиды достаточно интенсивно и окончательно загоняют минское туловище, образно говоря, в угол... из которого у него вряд ли будет много выходов...