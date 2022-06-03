Чи може Росія встановити повний контроль над Луганщиною: відповідь військового експерта

Британська розвідка каже, що у найближчі два тижні Росія повністю захопить Луганщину. Проте військовий експерт вважає, що частина території області залишиться під контролем ЗСУ.

Про це 24 каналу розповів військовий експерт Олег Жданов.

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Ймовірність є, але ЗСУ контролюватимуть Лисичанськ

На його думку, такий варіант розвитку подій (що Росія захопить Луганщину – 24 канал) залишається можливим.

Дійсно, є шанси, що Росія може встановити контроль над регіоном. Але я переконаний, що і в нас є шанси утримати Лисичанськ, щоб росіянам не дати остаточного окупувати Луганську область та оголосити це перемогою,

– заявив Жданов.

військовий експерт наголосив, що якщо ЗСУ утримають хоча б Лисичанськ і територію навколо нього, то так ми не допустимо політичної перемоги Росії в окупації Луганської області.

"Я більше схиляються до другого варіанту – що ми зможемо утримати Лисичанськ та іншу частину області", – відповів він.

Також Жданов наголосив, що наразі в Сєвєродонецьку йдуть вуличні бої. За його словами, там зараз для ЗСУ важливо утримати під контролем місто та плацдарм на правому березі річки Сіверський Донець.

Олег Жданов про ситуація на Луганщині та призов у Росії:



До слова, голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що українські воїни продовжують боротьбу за Сєвєродонецьк. За його словами, тепер окупанти контролюють половину міста, оскільки наші військові відбили 20% території.

Яка ситуація на фронті: коротко станом на 3 червня

На Донецькому напрямку найбільші зусилля окупанти зосередили в районі міста Сєверодонецьк. Вони вели штурмові дії у житлових районах східної частини міста, прикриваючись артилерію. Також ворог наступав у напрямках населених пунктів Бахмут, Соледар та Лисичанськ, але безрезультатно.

найбільші зусилля окупанти зосередили в районі міста Сєверодонецьк. Вони вели штурмові дії у житлових районах східної частини міста, прикриваючись артилерію. Також ворог наступав у напрямках населених пунктів Бахмут, Соледар та Лисичанськ, але безрезультатно. На Слов’янському напрямку ворог готувався відновити наступ і зосередив там угруповання чисельністю до 20 батальйонних тактичних груп. Також окупанти намагались вести наступ у напрямках на Барвінкове та Святогірськ, успіху не мали.

ворог готувався відновити наступ і зосередив там угруповання чисельністю до 20 батальйонних тактичних груп. Також окупанти намагались вести наступ у напрямках на Барвінкове та Святогірськ, успіху не мали. На Лиманському напрямку окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію в районах населених пунктів Щурове та Брусівка. Також росіяни стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в інших районах.

окупанти застосували реактивну та ствольну артилерію в районах населених пунктів Щурове та Брусівка. Також росіяни стріляли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії в інших районах. На Сіверському напрямку все відносно спокійно й ознак створення ударних угруповань немає. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог також не проводив активних бойових дій.

все відносно спокійно й ознак створення ударних угруповань немає. На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках ворог також не проводив активних бойових дій. На Слобожанському напрямку противник намагається стримувати просування наших військ у напрямку кордону. Окупанти завдавали удару по українських захисниках з авіації, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків.

противник намагається стримувати просування наших військ у напрямку кордону. Окупанти завдавали удару по українських захисниках з авіації, ствольної артилерії, реактивних систем залпового вогню, мінометів та танків. На Харківському напрямку російські окупанти продовжують тримати оборону та руйнувати цивільні об’єкти у Харкові. Нещодавно вони завдали авіаційного удару вертольотами Мі-8 по позиціях наших військ.

російські окупанти продовжують тримати оборону та руйнувати цивільні об’єкти у Харкові. Нещодавно вони завдали авіаційного удару вертольотами Мі-8 по позиціях наших військ. На Південнобузькому напрямку окупанти обороняються, а на окремих напрямках навіть намагаються повернути втрачені позиції. Зокрема агресори "поливають" позиції ЗСУ вогнем та активізували ведення повітряної розвідки.

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