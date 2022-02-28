Може спалахнути автозаправка: на Миколаївщині перекинувся бензовоз, горить паливо
Джерело:ДСНС Миколаївської області
У Первомайську Миколаївської області сталася пожежа. Перекинувся бензовоз, паливо спалахнуло.
Про це повідомили рятувальники Миколаївської області 27 лютого. Вогнеборці в Первомайську ліквідують пожежу.
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Обставини події
Попередньо встановили, що бензовоз рухався вулицею Київською в Первомайську. Транспорт перекинувся на бік, внаслідок чого паливо розлилося.
У Первомайську перекинувся бензовоз / Фото ДСНС
Рідина загорілася. Вогонь охопив площу 150 квадратних метрів.
Існує загроза перекидання вогню на автозаправну станцію, яка розташована неподалік,
– наголосили рятувальники.
Паливо розлилося та загорілося / Фото ДСНС
На місці працюють 23 рятувальники. Додатково до ліквідації пожежі залучили пожежну охорону Підгородної та автоцистерну з військової частини.
Подробиці інциденту встановлюють.
Є загроза, що загориться АЗС неподалік / Фото ДСНС
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