Проблема не у виробничих потужностях: єврокомісар пояснив, чи може ЄС поставити мільйон снарядів

Європейські оборонні промислові підприємства нарощують свій потенціал і станом на весну 2024 року зможуть виробляти понад один мільйон боєприпасів на рік. Втім, чи зможуть доставити обіцяні снаряди залежить від держав-членів ЄС.

Про це повідомив єврокомісар з питань внутрішньої торгівлі ЄС Тьєррі Бретон під час виступу в Європарламенті, передає кореспондентка 24 каналу у Брюсселі.

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ЄС наростив власне виробництво

Тьєррі Бретон заявив, що він впевнений, що виробнича потужність з виготовлення снарядів зросте до мільйона на рік. За його словами, він відвідав промислові підприємства в 15 державах-членах ЄС і впевнився, що досягнути поставленої мети можливо.

"Я можу вам сказати, що спроможність (виробляти снаряди – 24 канал) є. Можливо, ми досягнемо 1,3, якщо не 1,4 (мільйона – 24 канал) за рік", – сказав Бретон.

Держави – члени ЄС мають змінити пріоритети

Єврокомісар заявив, що проблема з передачею обіцяного мільйона для України полягає не у виробничих потужностях, а у контрактах загалом. За словами Бретона, близько 40% виготовлених снарядів Європа продає в треті країни. Єврокомісар закликає держави-члени ЄС змінити пріоритети й спершу виготовити боєприпаси для України. Єврокомісія вже пропонувала це під час засідання Ради ЄС, але міністри з цим не погодились.

"Ця потужність може задовольнити інші торговельні зобов'язання, які були взяті та можуть бути переглянуті, щоб на певний період часу відповідне виробництво було розподілено в Україні. Зараз не від мене залежить, чому держави-члени роблять те чи інше", – заявив Бретон.

Крім того, в Єврокомісії вважають, що держави – члени ЄС підписують недостатньо контрактів на виробництво снарядів. Тьєррі Бретон наголошує, що країни не повинні зосереджуватися лише на своїй власній галузі національної оборони, а й підписувати контракти із підприємствами у сусідніх державах ЄС.

"Підписання контрактів дозволить пришвидшити наші постачання в Україну", – зазначив він.