Може затягнутися на місяць, – Ступак пояснив, чому переміщення окупантів на Схід буде повільним

З північних регіонів України рашисти вивели всі свої війська. Наразі важко говорити, скільки часу їм потрібно, щоб передислокуватися на Схід та Південь.

Про це в ефірі 24 каналу 8 квітня сказав колишній працівник Служби безпеки України Іван Ступак. Він зазначив, що мовиться про переміщення великої кількості техніки й людей.

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"Але скільки б це не зайняло часу формально за нормативами, на практиці буде набагато більше, оскільки партизанський рух, який зараз є в Білорусі, виводить з ладу всі напрямки, які йдуть з України до Росії", – сказав Ступак.

Білоруси партизанять на користь України

Експерт наголосив, що протидія білорусів значно ускладнює переміщення військ росіян. Розв'язок цього питання залежить від того, як швидко білоруська влада може відновити рух залізничними коліями.

Якщо за нормативами переміщення російських військ умовно зайняло б тиждень, то в сучасних реаліях це може зайняти 2 – 3 або й розтягнутися на місяць. Білоруські партизани працюють на нашу користь,

– сказав Ступак.

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