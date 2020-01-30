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      Помпео може остаточно вибрати посла США в Україні після візиту, – експерти

      270 Читать новость на русском
      Майк Помпео / ukrainian.voanews.com

      В Управлінні державної охорони повідомили, що 30 січня розпочався візит держсекретаря США Майка Помпео в Україну. У Києві він буде два дні, де зустрінеться з президентом, міністром закордонних справ та міністром оборони.

      Експерти розповіли про очікування від візиту держсекретаря, повідомляє "Голос Америки".

      До теми: Зустріч Помпео і Зеленського – про що говоритимуть і чому це важливо для України

      Політолог Євген Магда переконаний, що формат візиту не передбачає якогось суттєвого прориву. Він наголосив, вже на сьогоднішній момент існує реально збільшена допомога та розширена номенклатура озброєнь.

      Україна звучить в американських медіа в контексті імпічменту Дональда Трампа. Тож, гадаю, пан Помпео дасть політичну відповість Вільяму Тейлоруимчасово повірений у справах США в Україні, – 24 канал) , який на шпальтах New York Times розповів про те, чому Україна для Сполучених Штатів важлива. Тобто цей політичний сигнал він дасть,
       – сказав Євген Магда.

      Також Магда додав, що цей візит дозволить Помпео зробити остаточний вибір між Дейтоном і Рікером та визначитись, кого він вибере, щоб відстоювати інтереси США в Україні.

      Що відомо про Дейтона та Рікера?У США є два кандидати на посаду посла в Україні. Кіт Дейтон – американський генерал-лейтенант, директор Європейського центру з вивчення питань безпеки імені Джорджа Маршалла, стратегічний радник Міністерства оборони України з 2018 року. Він працював військовим аташе США в Росії.

      Ще одним потенційним кандидатом на цей пост є виконуючий обов'язки помічника держсекретаря по європейських і євразійських справах Філіп Рікер. Втім президент США Дональд Трамп симпатизує кандидатурі генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона.

      Кіт Дейтон і Філіп Рікер претендують на пост посла США в Україні / колаж 24 каналу

      Інші ж експерти переконані, що візит Помпео – це шанс знову вивести відносини на світло.

      Візит держсекретаря Майка Помпео до Києва – великий шанс інтенсифікувати українсько-американські відносини. Восени 2019 року вони були затьмарені історією з імпічментом, яку в Америці навіть називали Українагейт, що погано позначилося на двосторонніх відносинах,
       – розповів Володимир Горбач.

      Він впевнений, що таким чином можна показати, що українсько-американські відносини розвиваються на офіційному рівні. Допомога з боку США також може збільшитись. Проте варто дочекатися офіційних заяв з приводу візиту, щоб позбутися невизначеності.

      "Звісно, що українська сторона потребує з боку США не лише дипломатичної підтримки, але й оборонно-безпекової. І хоч сьогодні Сполучені Штати найактивніше з-поміж інших країн допомагають Україні в цій сфері, Україна потребує більшого",– додав Володимир Горбач.

      Цікаво! Через приїзд Помпео в Києві можуть обмежити рух з 30 січня до 1 лютого 

      Він наголосив, що це була б добра нагода розпочати переговори про серйозне озброєння та допомогу.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва Новини політики Майк Помпео Помпео в Україні Новини США
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