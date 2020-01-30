Помпео може остаточно вибрати посла США в Україні після візиту, – експерти

В Управлінні державної охорони повідомили, що 30 січня розпочався візит держсекретаря США Майка Помпео в Україну. У Києві він буде два дні, де зустрінеться з президентом, міністром закордонних справ та міністром оборони.

Експерти розповіли про очікування від візиту держсекретаря, повідомляє "Голос Америки".

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Політолог Євген Магда переконаний, що формат візиту не передбачає якогось суттєвого прориву. Він наголосив, вже на сьогоднішній момент існує реально збільшена допомога та розширена номенклатура озброєнь.

Україна звучить в американських медіа в контексті імпічменту Дональда Трампа. Тож, гадаю, пан Помпео дасть політичну відповість Вільяму Тейлору (тимчасово повірений у справах США в Україні, – 24 канал) , який на шпальтах New York Times розповів про те, чому Україна для Сполучених Штатів важлива. Тобто цей політичний сигнал він дасть,

– сказав Євген Магда.

Також Магда додав, що цей візит дозволить Помпео зробити остаточний вибір між Дейтоном і Рікером та визначитись, кого він вибере, щоб відстоювати інтереси США в Україні.

Що відомо про Дейтона та Рікера?У США є два кандидати на посаду посла в Україні. Кіт Дейтон – американський генерал-лейтенант, директор Європейського центру з вивчення питань безпеки імені Джорджа Маршалла, стратегічний радник Міністерства оборони України з 2018 року. Він працював військовим аташе США в Росії.



Ще одним потенційним кандидатом на цей пост є виконуючий обов'язки помічника держсекретаря по європейських і євразійських справах Філіп Рікер. Втім президент США Дональд Трамп симпатизує кандидатурі генерал-лейтенанта у відставці Кіта Дейтона.



Кіт Дейтон і Філіп Рікер претендують на пост посла США в Україні / колаж 24 каналу

Інші ж експерти переконані, що візит Помпео – це шанс знову вивести відносини на світло.

Візит держсекретаря Майка Помпео до Києва – великий шанс інтенсифікувати українсько-американські відносини. Восени 2019 року вони були затьмарені історією з імпічментом, яку в Америці навіть називали Українагейт, що погано позначилося на двосторонніх відносинах,

– розповів Володимир Горбач.

Він впевнений, що таким чином можна показати, що українсько-американські відносини розвиваються на офіційному рівні. Допомога з боку США також може збільшитись. Проте варто дочекатися офіційних заяв з приводу візиту, щоб позбутися невизначеності.

"Звісно, що українська сторона потребує з боку США не лише дипломатичної підтримки, але й оборонно-безпекової. І хоч сьогодні Сполучені Штати найактивніше з-поміж інших країн допомагають Україні в цій сфері, Україна потребує більшого",– додав Володимир Горбач.

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Він наголосив, що це була б добра нагода розпочати переговори про серйозне озброєння та допомогу.