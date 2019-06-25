00:18
26 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Унітазний російський флешмоб проти Грузії. Образованіє по-путінськи
      Вєсті Кремля
      22:10, 25 червня
      Вєсті. UA: Павуки в банці Кива і Труханов. Нацгвардійські танці під Газманова
      Вєсті.UA
      21:29, 25 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Новий представник США в Україні озвучив основні пріоритети на посаді

      46

      До України прибув тимчасово повірений у справах США – досвідчений дипломат Вільям Тейлор. 25 червня він дав свою першу прес-конференцію в Американському домі у Києві.

      Що відомо про дипломата

      Тейлор був спеціальним координатором Державного департаменту з питань Близького Сходу, представником США в Близькосхідному квартеті, а також на інших дипломатичних посадах. 

      Читайте також: Суд Австрії дозволив екстрадувати Фірташа до США

      Зокрема у 2006-2009 роках він був послом США в Україні в адміністрації Джорджа Буша. "Я радий знову приїхати сюди. Не часто трапляється шанс повернутися на місце, де ти вже працював", – запевнив він на зустрічі з журналістами.

      Вільям Тейлор
      Вільям Тейлор

      Американський дипломат ще десять років тому почав привчати своїх американських колег використовувати українські варіанти географічних назв замість вкорінених в західній традиції російських.

      Раніше столицю України в уряді США називали Kiev. Та коли я приїхав, то пояснив, що українці так не називають свою столицю. Правильно писати й говорити Kyiv,
      – зазначав він.

      Відтоді багато чого змінилося й в Україні, і у США. Проте, за словами Вільяма Тейлора, можна провести певні паралелі. Адже тоді, як і зараз, наша країна бореться з корупцією,

      А ще у 2008 році Тейлор лобіював надання нашій державі плану дій щодо членства в Альянсі. Однак, на думку дипломата, між "тоді" і "зараз" є принципова різниця: зараз в Україні війна.

      Про пріоритети Тейлора на посаді

      Саме тому нинішні пріоритети в роботі Вільяма Тейлора в Україні змінилися. Тепер першим пунктом на порядку денному тимчасового повіреного у справах США є пошук шляхів звільнення Донбасу від російської присутності.

      Це перша битва, яку ми бачимо. Це перший пріоритет для США і це моє завдання тут в Україні,
      – наголосив дипломат.

      Ще одна війна в Україні – вже внутрішня, а не проти зовнішнього агресора, проте не менш важлива: боротьба з корупцією. Й вона також входить в список пріоритетів нинішнього тимчасового повіреного у справах США в Україні.

      Важливо! США жорстко розкритикували Європу за повернення Росії до ПАРЄ

      На його думку, треба невпинно продовжувати боротьбу в цих двох напрямках. Для цього Україні потрібна підтримка західних партнерів. І якщо в Європі зараз складно на це розраховувати, то в США – цілком можливо, запевнив американець.  

      Хоча поки точної дати зустрічі Зеленського й Трампа дипломат не назвав, проте запевнив, що в Білому Домі у цій зустрічі зацікавлені.

      Ми дуже бажаємо, аби ця зустріч відбулася. Й, звичайно, ми дуже прагнемо встановити її дату та визначити порядок денний перемовин,
      – зазначив він.

      Адже нагальних питань, які потребують вирішення, дійсно багато. Зокрема звільнення 24 українських моряків з російського полону. За словами Тейлора, це питання буде на порядку денному і в Японії, де проходитиме саміт G20. На майданчиках міжнародного форуму Дональд Трамп планує обговорити його з Володимиром Путіним.

      Тим часом в США все ще шукають кандидатуру на посаду посла. Адже Вільям Тейлор у Києві ненадовго – до президентських виборів у штатах 2020 року.

      Зазначимо, що напередодні посольством як тимчасовий повірений керувала Крістіна Квін. У травні 2019 року посольство США оголосило про завершення дипмісії посла Марі Йованович, яка перебувала на посаді з серпня 2016 року.

      blog_ava
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      25 червня
      5811
      Автор: Марія Савчук
      Теги: Новини України Новини США Корупція Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за 25 червня
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      25 червня , 23:57 Скільки кандидатів у депутати зареєструвала ЦВК: кількість
      5810
      Головні новини 25 червня: повернення Росії до ПАРЄ і суд Австрії дозволив екстрадувати Фірташа
      25 червня , 22:13 Головні новини 25 червня: повернення Росії до ПАРЄ і суд Австрії дозволив екстрадувати Фірташа
      1554
      Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      25 червня , 18:00 Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
      25 червня , 21:03 Хто такий Хідео Кодзіма: від самотнього хлопчика до генія ігрової індустрії
      Анастасія Можаровська 432
      Росія повертається в ПАРЄ: що далі й чому не варто сприймати це як трагедію
      25 червня , 20:02 Росія повертається в ПАРЄ: що далі й чому не варто сприймати це як трагедію
      Світлана Попова 1238
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук