Новий представник США в Україні озвучив основні пріоритети на посаді
До України прибув тимчасово повірений у справах США – досвідчений дипломат Вільям Тейлор. 25 червня він дав свою першу прес-конференцію в Американському домі у Києві.
Що відомо про дипломата
Тейлор був спеціальним координатором Державного департаменту з питань Близького Сходу, представником США в Близькосхідному квартеті, а також на інших дипломатичних посадах.
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Зокрема у 2006-2009 роках він був послом США в Україні в адміністрації Джорджа Буша. "Я радий знову приїхати сюди. Не часто трапляється шанс повернутися на місце, де ти вже працював", – запевнив він на зустрічі з журналістами.
Вільям Тейлор
Американський дипломат ще десять років тому почав привчати своїх американських колег використовувати українські варіанти географічних назв замість вкорінених в західній традиції російських.
Раніше столицю України в уряді США називали Kiev. Та коли я приїхав, то пояснив, що українці так не називають свою столицю. Правильно писати й говорити Kyiv,
– зазначав він.
Відтоді багато чого змінилося й в Україні, і у США. Проте, за словами Вільяма Тейлора, можна провести певні паралелі. Адже тоді, як і зараз, наша країна бореться з корупцією,
А ще у 2008 році Тейлор лобіював надання нашій державі плану дій щодо членства в Альянсі. Однак, на думку дипломата, між "тоді" і "зараз" є принципова різниця: зараз в Україні війна.
Про пріоритети Тейлора на посаді
Саме тому нинішні пріоритети в роботі Вільяма Тейлора в Україні змінилися. Тепер першим пунктом на порядку денному тимчасового повіреного у справах США є пошук шляхів звільнення Донбасу від російської присутності.
Це перша битва, яку ми бачимо. Це перший пріоритет для США і це моє завдання тут в Україні,
– наголосив дипломат.
Ще одна війна в Україні – вже внутрішня, а не проти зовнішнього агресора, проте не менш важлива: боротьба з корупцією. Й вона також входить в список пріоритетів нинішнього тимчасового повіреного у справах США в Україні.
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На його думку, треба невпинно продовжувати боротьбу в цих двох напрямках. Для цього Україні потрібна підтримка західних партнерів. І якщо в Європі зараз складно на це розраховувати, то в США – цілком можливо, запевнив американець.
Хоча поки точної дати зустрічі Зеленського й Трампа дипломат не назвав, проте запевнив, що в Білому Домі у цій зустрічі зацікавлені.
Ми дуже бажаємо, аби ця зустріч відбулася. Й, звичайно, ми дуже прагнемо встановити її дату та визначити порядок денний перемовин,
– зазначив він.
Адже нагальних питань, які потребують вирішення, дійсно багато. Зокрема звільнення 24 українських моряків з російського полону. За словами Тейлора, це питання буде на порядку денному і в Японії, де проходитиме саміт G20. На майданчиках міжнародного форуму Дональд Трамп планує обговорити його з Володимиром Путіним.
Тим часом в США все ще шукають кандидатуру на посаду посла. Адже Вільям Тейлор у Києві ненадовго – до президентських виборів у штатах 2020 року.
Зазначимо, що напередодні посольством як тимчасовий повірений керувала Крістіна Квін. У травні 2019 року посольство США оголосило про завершення дипмісії посла Марі Йованович, яка перебувала на посаді з серпня 2016 року.