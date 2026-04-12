Чіткі терміни служби неможливі без посилення мобілізації, – військовий омбудсмен
- Військова омбудсмен Ольга Решетилова заявила, що чіткі терміни служби для військових неможливі без посилення мобілізації.
- Водночас робоча група вже працює над цим питанням, щоб зменшити невизначеність для бійців.
Тема чітких термінів служби для військових залишається однією з найбільш обговорюваних в Україні. Однак змін щодо цього питання не варто очікувати без посилення мобілізації.
Про це заявила військова омбудсмен Ольга Решетилова в інтерв'ю для "РБК-Україна".
Читайте також Куди відправляють служити чоловіків після 60 років: йдеться не лише про тилові посади
Чи можливо запровадити чіткі терміни служби?
Ольга Решетилова розповіла, що в Офісі Військового омбудсмана вже створили робочу групу, яка займається напрацюванням механізмів для запровадження чітких термінів служби.
За її словами, військовослужбовці повинні мати право на визначеність, адже тривале життя в таких умовах призводить до вигорання, деморалізації та навіть депресії.
Наші військовослужбовці, хто з 2014-го року, хто з 2022-го і пізніше, живуть у постійній ситуації невизначеності. Так не має бути,
– наголосила Решетилова.
Омбудсмен зауважила, що багато військовозобов'язаних уникають служби саме через страх невизначеності. На її думку, якщо людина знатиме, що служитиме два чи три роки, їй буде легше планувати життя, а система зможе працювати через ротації.
Решетилова додала, що робоча група вже працює над такою формулою, однак попередила: популярних рішень у цьому питанні не буде.
Чітких термінів служби не варто чекати без посилення мобілізації,
– підсумувала вона.
Деякі військові матимуть відстрочку після служби
Військові від 18 до 25 років, які відслужили річний контракт у Силах оборони та звільнились після його завершення, мають гарантовану відстрочку від призову. Уряд затвердив чіткий механізм її оформлення, і він уже діє на практиці.
За словами Міноборони, відстрочка триватиме 12 місяців після звільнення – у цей період призов можливий лише за згодою військового.
Міністр оборони Михайло Федоров додав, що це рішення формує основу сучасної професійної армії, де служба є свідомим та виваженим вибором.