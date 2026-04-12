Чіткі терміни служби неможливі без посилення мобілізації, – військовий омбудсмен

Тема чітких термінів служби для військових залишається однією з найбільш обговорюваних в Україні. Однак змін щодо цього питання не варто очікувати без посилення мобілізації.

Про це заявила військова омбудсмен Ольга Решетилова в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Чи можливо запровадити чіткі терміни служби?

Ольга Решетилова розповіла, що в Офісі Військового омбудсмана вже створили робочу групу, яка займається напрацюванням механізмів для запровадження чітких термінів служби.

За її словами, військовослужбовці повинні мати право на визначеність, адже тривале життя в таких умовах призводить до вигорання, деморалізації та навіть депресії.

Наші військовослужбовці, хто з 2014-го року, хто з 2022-го і пізніше, живуть у постійній ситуації невизначеності. Так не має бути,

– наголосила Решетилова.

Омбудсмен зауважила, що багато військовозобов'язаних уникають служби саме через страх невизначеності. На її думку, якщо людина знатиме, що служитиме два чи три роки, їй буде легше планувати життя, а система зможе працювати через ротації.

Решетилова додала, що робоча група вже працює над такою формулою, однак попередила: популярних рішень у цьому питанні не буде.

Чітких термінів служби не варто чекати без посилення мобілізації,

– підсумувала вона.

