12 квітня, 02:32
Чіткі терміни служби неможливі без посилення мобілізації, – військовий омбудсмен

Поліна Буянова
Основні тези
  • Військова омбудсмен Ольга Решетилова заявила, що чіткі терміни служби для військових неможливі без посилення мобілізації.
  • Водночас робоча група вже працює над цим питанням, щоб зменшити невизначеність для бійців.

Тема чітких термінів служби для військових залишається однією з найбільш обговорюваних в Україні. Однак змін щодо цього питання не варто очікувати без посилення мобілізації.

Про це заявила військова омбудсмен Ольга Решетилова в інтерв'ю для "РБК-Україна".

Чи можливо запровадити чіткі терміни служби?

Ольга Решетилова розповіла, що в Офісі Військового омбудсмана вже створили робочу групу, яка займається напрацюванням механізмів для запровадження чітких термінів служби.

За її словами, військовослужбовці повинні мати право на визначеність, адже тривале життя в таких умовах призводить до вигорання, деморалізації та навіть депресії.

Наші військовослужбовці, хто з 2014-го року, хто з 2022-го і пізніше, живуть у постійній ситуації невизначеності. Так не має бути, 
– наголосила Решетилова.

Омбудсмен зауважила, що багато військовозобов'язаних уникають служби саме через страх невизначеності. На її думку, якщо людина знатиме, що служитиме два чи три роки, їй буде легше планувати життя, а система зможе працювати через ротації.

Решетилова додала, що робоча група вже працює над такою формулою, однак попередила: популярних рішень у цьому питанні не буде.

Чітких термінів служби не варто чекати без посилення мобілізації, 
– підсумувала вона.

Деякі військові матимуть відстрочку після служби

  • Військові від 18 до 25 років, які відслужили річний контракт у Силах оборони та звільнились після його завершення, мають гарантовану відстрочку від призову. Уряд затвердив чіткий механізм її оформлення, і він уже діє на практиці.
     

  • За словами Міноборони, відстрочка триватиме 12 місяців після звільнення – у цей період призов можливий лише за згодою військового.
     

  • Міністр оборони Михайло Федоров додав, що це рішення формує основу сучасної професійної армії, де служба є свідомим та виваженим вибором.