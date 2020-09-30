Про державний бюджет на 2021 рік, коливання курсу долара, реформування пенсійної системи та брудні схеми на митниці – у програмі "Що це було" з Сергієм Лещенком та Євгенією Моторевською розповів Сергій Марченко, міністр фінансів України.

Про ймовірність дефолту

Зокрема, в ефірі 24 каналу він заявив, що розмови про дефолт в Україні – це у більшості випадків лише політичне нагнітання.

До теми Чи можна в Україні друкувати гроші без інфляції: приклад Аргентини й США

Запозичення та робота на ринках, фінансування дефіциту бюджету – це суто технічні питання. Це треба обговорювати, якщо рівень державного боргу до ВВП є вищий ніж 100%. Тоді це критична маса, і ви тільки те й робите, що позичаєте і віддаєте. В нас немає такої критичної маси.

У 2014 році борг сягнув, здається, рівня 85%. На кінець 2019 року цей показник вже складав 55%. В 2020 році рівень державного боргу дещо зросте, а в наступному – скоротиться на 3 – 4%.

Що таке дефолт? Це стан в економічних відносинах, коли позичальник не може повернути свої борги. Простими словами, це як взяти холодильник у кредит, але коли настав час платити по кредиту, не мати грошей.



Найчастіше це призводить до економічної ізоляції країни з боку решти світу. Усе просто – ніхто не хоче торгувати з ненадійним партнером, який у будь-який момент може тебе кинути чи потягнути на дно. Це стан в економічних відносинах, коли позичальник не може повернути свої борги. Простими словами, це як взяти холодильник у кредит, але коли настав час платити по кредиту, не мати грошей.Найчастіше це призводить до економічної ізоляції країни з боку решти світу. Усе просто – ніхто не хоче торгувати з ненадійним партнером, який у будь-який момент може тебе кинути чи потягнути на дно.

Макрофінасова ситуація у нас стабільна, якщо порівняти з іншими країнами, цьому всі дивуються. В нас доходи виконуються, падіння економіки не таке значне, інфляція низька. З точки зору саме макроекономічної ситуації – ми в топі країн світу, що розвивається.

Є всі підстави вважати, що наші ризики будуть знижуватися. Ми зможемо запозичувати, погашати дорогі позики попередніх періодів дешевшими. Це така основна тактика роботи з боргом – заміщати зовнішній борг внутрішніми.

Сьогодні ми вимушені запозичувати в МВФ, зараз профінансувати 7,5% дефіциту без Фонду неможливо. Дефіцит бюджету – це як маркер того, що країна здійснює системні зміни. Тут питання не в тому, чи можемо ми без МВФ. На даний період часу не можемо, на 2020 – 2021 рік нам потрібен МВФ. Чи могли б ми відмовитися? Так, але про це треба було говорити років 5 тому назад.

Про курс долара

З часів гіперінфляції люди часто орієнтуються на курс долара. Останнім часом він підвищується. Проте це пов'язано з сезонними коливаннями. Коливання курсу гривні має бути мінімальним. Нинішній ріст долара не пов'язаний з фундаментальними чинниками. А макроекономічних підстав для девальвації гривні немає.

Чи варто перейматись через коливання долара – читайте за посилання.

Про пенсійну реформу

Пенсійна реформа в Україні доживає свій кінець. Зараз назріло питання, аби реформувати її та запровадити накопичувальну систему. Хотілося б, аби люди були соціально відповідальними та розуміли, що таке єдиний соціальний внесок. Рівень пенсії залежить від рівня мінімальної заробітної плати та ЄСВ – єдиного соціального внеску. Це чутливі речі, які потрібно розглядати у комплексі.

Більше про проблеми пенсійної реформи – читайте за посиланням

Про нові вагони для Укрзалізниці

У проєкті бюджету Мінфін запропонував направити гроші, отримані від штрафів за перевищення швидкості на дорогах, для закупівлі нових вагонів Укрзалізниці. В такому рішенні Україна не є унікальною країною. В іншому випадку державі доведеться збільшувати тарифи й тоді українцям доведеться більше платити за поїздки.

Як держава планує оновити парк вагонів – читайте за посиланням.