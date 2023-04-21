Можливо, знімемо голлівудський фільм, – в ОП відреагували на статтю про спецоперацію ГУР у Сирії

Витік секретних документів США свідчить про те, що ГУР МО готувало удари по російських військах і найманцях ПВК "Вагнер" в Сирії. В Офісі Президента України відреагували на цю інформацію.

Інформацію американських журналістів в ефірі телемарафону прокоментував радник Офісу Президента Михайло Подоляк, пише 24 Канал. Він заявив, що Росія – це великий ворог, тому Україна розробляє різні операції на різних рівнях.

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Україна повинна зменшувати ресурсні можливості Росії

Подоляк пояснив, що війна – це багато різних заходів. Зважаючи на те, що Росія – це великий ворог, Україні доводиться воювати на різних напрямках.

Дуже важливо було відволікти його (ворога – 24 Каналу) увагу. Розробляються різні операції на різних рівнях. Тому що це конкретний один великий ворог – Російська Федерація. Маємо зменшувати їхні ресурсні можливості,

– сказав він.

Радник ОП додав, що таких операцій може бути напрацьовано десятки, але реалізовані тільки ті, що пріоритетні.

"У рамках війни немає чогось особливо, чи неособливого. Це тільки підкреслює наскільки в нас розвідки, спецслужби – і ГУР, і СБУ ефективно можуть працювати на різних напрямках", – заявив Подоляк.

Він наголосив, що ключове питання, чи є спроможність тієї, чи іншої операції. При цьому рішення щодо проведення операції ухвалюється з урахуванням усіх ризиків.

"Відволікти ресурсну увагу Росії від України – можна, але це мають робити не тільки українці", – підкреслив Подоляк.

Він додав, що в цьому також повинні бути зацікавлені партнери України, адже Росія поводиться вкрай зухвало в Центральній Африці, на Близькому Сході та в інших регіонах.

Тому ми маємо разом з нашими партнерами напрацьовувати певні дії, про які ніколи не будемо казати. Можливо, потім якийсь голлівудський фільм знімемо,

– резюмував Подоляк.

Україна планувала атаки на російські війська у Сирії: що відомо

Видання The Washington Post повідомляє, що витік секретних документів США свідчить про те, що Головне управління розвідки МО України готувало удари по російських військах і найманцях ПВК "Вагнер" в Сирії за участю курдських формувань.

Однак у грудні 2022 року Володимир Зеленський наказав зупинити планування операції.

Метою відкриття нового поля бою нібито мало бути завдання російській армії та ПВК "Вагнера", яка активно діє в Сирії, витрат і втрат, що, ймовірно, змусило б Москву передислокувати свої ресурси з України.

У "злитих" документах мовиться, що українські військові розвідники нібито віддавали перевагу завданню ударів по російських силах за допомогою безпілотників.

Українські офіцери буцімто розглядали можливість підготовки бійців Сирійських демократичних сил (SDF), військових сил контрольованого курдами автономного північного сходу Сирії.

Речник SDF Фархад Шамі заперечив інформацію. "Злитий" документ вказує на те, що Туреччина знала про планування. Турецькі чиновники "прагнули уникнути потенційного удару" та запропонували Україні здійснювати свої атаки з курдських районів, а не з північних і північно-західних районів, які утримуються іншими повстанськими групами, деякі з яких підтримуються Анкарою.

Туреччина виступає проти SDF та вважає їх терористичним угрупуванням. Натомість SDF є головним партнером американських військ у Сирії.