Можна використовувати як для захисту, так і наступу: особливості Gepard, які передасть Німеччина

Позиція Німеччини щодо поставки зброї в Україну зрушила з мертвої точки. Зараз там анонсували, що готові передати українській армії зенітні самохідні установки Gepard.

Про особливості такої зброї розповів в ефірі 24 каналу керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що виготовляє Gepard одне з найбільших оборонних концернів і підприємств у Німеччині – Rheinmetall.

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Захист та напад

За його словами, підприємство подало ряд позицій того, що вони готові відправити в Україну. Зокрема це зенітні самохідні установки Gepard, танки Leopard та бронемашини.

Що стосується Gepard. Таку самохідну установку можна використовувати як для захисту, так і наступу,

– зазначив Мусієнко.

Як розповів експерт, на такій установці є дві 35 міліметрові скорострільні гармати. До боєкомплекту входять 640 снарядів із радіусом дії до 4 кілометрів для ураження повітряних цілей та 40 бронебійних снарядів, які призначені для стрільби по наземних цілях.

Від чого захищатиме

Мусієнко пояснив, що на передовій така самохідна установка добре захищатиме наші війська від штурмової авіації ворога, яка, як правило, летить на низьких висотах (3 – 4 кілометри). За його словами, це можуть бути військові гелікоптери або військові штурмові літаки.

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Він також додав, що деякі армії НАТО використовують Gepard у поєднанні із Stinger або іншими переносними зенітно-ракетними комплексами. Так перші здатні контролювати повітряний простір і за допомогою других вражати по кілька цілей.

Мусієнко розповів про особливості Gepard, які передасть Німеччина: дивіться відео