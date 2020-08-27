Розкажу історію, як одна конференція в Бостоні в лютому спричинила поширення коронавірусу по всій території США та за її межами. Вийшло нове дослідження медиків, і воно просто чудово пасує для сценарію майбутнього фільму про пандемію.

26 лютого 2020 року. Бостон, штат Массачусетс. На бізнес-конференцію злітаються 175 учасників з різних куточків Америки та закордону. На той час у США – 15 підтверджених випадків COVID-19, ВООЗ ще не оголосила пандемію, масові події ніхто не скасовує.

Зверніть увагу! Вайп-аут по-українськи: як бізнес пережив першу хвилю пандемії і вже готується до другої

Як одна конференція стала розсадником COVID-19

Учасники конференції цілуються, тиснуть одне одному руки, користуються спільними приборами на фуршеті. Після закінчення розлітаються хто куди: до Нью-Йорка, Нового Орлеана, Аляски. Через два тижні у 35 гостей події виявляють коронавірус. Ще згодом – у 62 їхніх родичів. Пандора відкрила скриньку.