Можна знімати трилер: як одна конференція в США сприяла поширенню коронавірусу
Розкажу історію, як одна конференція в Бостоні в лютому спричинила поширення коронавірусу по всій території США та за її межами. Вийшло нове дослідження медиків, і воно просто чудово пасує для сценарію майбутнього фільму про пандемію.
26 лютого 2020 року. Бостон, штат Массачусетс. На бізнес-конференцію злітаються 175 учасників з різних куточків Америки та закордону. На той час у США – 15 підтверджених випадків COVID-19, ВООЗ ще не оголосила пандемію, масові події ніхто не скасовує.
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Як одна конференція стала розсадником COVID-19
Учасники конференції цілуються, тиснуть одне одному руки, користуються спільними приборами на фуршеті. Після закінчення розлітаються хто куди: до Нью-Йорка, Нового Орлеана, Аляски. Через два тижні у 35 гостей події виявляють коронавірус. Ще згодом – у 62 їхніх родичів. Пандора відкрила скриньку.
В квітні, коли Америку лихоманить, а кількість заражень і смертей щодня збільшується, вірус потрапляє у два притулки для безхатченків у Бостоні й інфікує там ще щонайменше 122 осіб – мешканців та персонал. Звідти поширюється ще далі.
Мутований вірус з Європи у США
Тепер медики кількох університетів Массачусетса прослідкували шлях інфекції – і виявилось, що на конференцію в Бостоні її приніс учасник з Європи. Він був заражений мутованим коронавірусом, з особливою зміною в генетичному коді. Саме через цю особливу мутацію вдалось відслідкувати шлях подальшого поширення. Це свого роду "мітка" – щоразу, коли вірус передавався далі, мутація передавалась теж.
Дослідники проаналізували майже 800 генетичних кодів вірусу різних людей з різних міст. Станом на липень, мутований вірус з бостонської конференції виявили в третини отриманих зразків штату Массачусетс, і в 3% зразків у США. Його слід зафіксували також у Австралії, Швеції, Словаччині та інших країнах.
Дослідники кажуть, що як на конференцію, так і в притулки мутований вірус принесла одна людина. Такі випадки називають "superspreading event" – тобто подія, яка призвела до надзвичайного поширення. Так зокрема було в Малайзії у березні – там одне релігійне зібрання спричинило новий великий спалах в країні, яка на той час практично подолала вірус в себе вдома.
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Моралі не буде – висновки робіть самі. Але якби я писав сценарій для фільму про пандемію, точно використав би цю історію.
Тут можете прочитати повне дослідження медиків.