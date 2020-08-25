Першу хвилю коронавірусу і пов'язані з ним заходи ЗМІ охрестили "локдауном", що означає "сидіти вдома" або "укриття на місці". Мені ближчий термін "вайп-аут", тобто – падіння з дошки для серфінгу і потрапляння в заміс. Далі – оригінал російською.

Потому что замес этой весной получился, прямо скажем, беспрецедентный. Без подушки безопасности, заранее подготовленных спасательных алгоритмов в поддержку украинского бизнеса, границ и каких-нибудь "островков безопасности".

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Коронакриза: кто пережил, а кто больше всего потерял?

Как показал опыт марта-апреля, первую волну условно благополучно пережили игроки из сферы Е-коммерс, IT и телекоммуникаций. В первую очередь потому, что их рабочие и бизнес-процессы заточены под онлайн-деятельность и не базируются на очной коммуникации клиентов.

Наибольшие потери понесли ресторанный бизнес, авиаперевозки, тервел-индустрия, индустрия красоты, кинотеатры и торгово-развлекательные центры.

Формат работы "лицом к лицу" и большая плотность людей сыграли против собственников бизнесов.

Масштабный спад в экономике не мог не сказаться на населении. Только по официальным данным, за время карантина работу потеряли около 400 тысяч украинцев. По альтернативной информации, в период наиболее жестких карантинных мер без работы остались 2,8 млн. человек. Еще 3 млн. пострадали от "скрытой безработицы" (отпуск за свой счет, сокращение зп).

Но СOVID-2019 стал не только причиной огромных убытков, но и изменил ландшафт украинского бизнеса. Как любой кризис, он вынудил предпринимателей переосмыслить рабочие процессы, ускорил процесс принятия решений, а коммуникацию с клиентами-партнерами-сотрудниками вывел на первый план.

На коне остались те компании, рабочие процессы которых частично или полностью базировались на цифре – но это не единственная составляющая успеха.

Как "коронавирусный замес" прокачал украинский бизнес

С помощью каких решений и инструментов удалось остаться на плаву?

Финансовая подушка, перераспределение расходов и измеримость результатов. В очередной раз мы убедились в том, что жить одним днем, не инвестируя в команду и сервисы, не имея неприкосновенного запаса на случай форс-мажора – дорога в никуда . Измеримость результатов любого процесса, связанного с продвижением бренда и продажей продукта – от pr-статьи до контекстной рекламы – стала во главе угла.

Долгосрочное планирование уступило место оперативным реакциям на ситуацию. Все компании, с деятельностью которых я знаком, отказались от долгосрочных стратегий с горизонтом планирования в 3-5 лет, и строят свою работу, учитывая постоянно меняющуюся ситуацию с карантинными реалиями и ограничениями.

Из предыдущего пункта плавно вытекает следующий: наравне с ношением масок в общественных местах и санитайзерами, ситуативный и омниканальный маркетинг стали основными трендами этого года. Эксперименты с нестандартными идеями, внедрение новых каналов коммуникации, многоканальность и запуск неожиданных проектов стали весьма успешным следствием вайп-аута.

Неожиданным "побочным эффектом" кризиса, вызванного COVID-19, стало интенсивное развитие внутренних коммуникаций в больших компаниях . Речь не идет о таких составляющих корпоративной культуры, как официальные новости в рабочем телеграмм-канале или поздравления с годовщиной компании в виде рассылки на рабочие емейлы. Забота о сотрудниках, коммуникация с "внутренним клиентом", максимально полное информирование о происходящем – все это мы наблюдали в пик карантина.

Коллаборация, кросс маркетинг. Любая компания находится в поиске новых источников прибыли, а в кризисный период новые возможности привлечения клиентов – на вес золота. Коллаборация (или кросс-маркетинг) до этого года были не частым явлением в отечественной бизнес-сфере – в последние месяцы они стали незаменимыми инструментами для продвижения. Их преимущества в неустойчивой среде очевидны: быстро, гибко, доступно, ситуативно.

Репутация, клиентоориентированность. Очередной кризис наглядно показал, что сохранить клиентов и какой-никакой уровень продаж сумели те бизнесы, для которых доброе имя и клиентоориентированность не пустой звук.

Мы не знаем наверняка, случится ли пресловутая "вторая волна" эпидемии в Украине, или будем ближайшие год-два жить и работать в режиме постоянных скачков заболевания. Не знаем, будет ли она аналогична первой по жесткости ограничений и выживут ли те бизнесы, которые устояли на ногах этой весной.

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Но точно знаем, какие инструменты и решения доказали свою эффективность в условиях вайп-аута. И да, бизнесу традиционно придется рассчитывать исключительно на собственные силы, не ожидая от государства эффективных антикризисных программ и преференций – из любого замеса украинцы приучены выкарабкиваться за счет нестандартных решений и собственных ресурсов.

Автор: Александр Сторожук, интернет-предприниматель