Чи заберуть до армії багатодітних батьків: юристка пояснила правила щодо відстрочки

Чоловіки, які мають трьох і більше дітей, можуть оформити відстрочку від мобілізації під час воєнного стану. Однак для цього закон передбачає низку обов'язкових умов, які потрібно підтвердити документально.

Деталі щодо отримання відстрочки розповіла адвокатка Руслана Слободянюк в коментарі Суспільному.

Що потрібно для оформлення відстрочки?

Згідно з пунктом 3 частини 1 статті 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію", чоловіки, які виховують трьох і більше дітей, можуть отримати відстрочку від мобілізації.

За словами юристки, оформити її багатодітний батько може через застосунок "Резерв+" або особисто звернувшись до Центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Для цього потрібно подати заяву та документи, які підтверджують право на відстрочку.

Зокрема, необхідно надати паспорт, військово-обліковий документ, свідоцтва про народження дітей, де чоловік зазначений батьком, а також свідоцтво про шлюб або рішення суду про його розірвання.

Водночас наявності свідоцтв про народження дітей не завжди достатньо для рішення щодо відстрочки.

Варто зазначити, якщо немає підтвердження фактичного утримання/спільного проживання з дітьми – це може впливати на рішення комісії. Наприклад, біологічні батьки, які мають заборгованість з аліментів понад три місяці, можуть бути призвані до війська. Також, відстрочка автоматично закінчується, якщо комусь із дітей виповниться 18 років,

– пояснила Руслана Слободянюк.

Також, за законом, право на відстрочку може мати не лише біологічний батько дітей. Наприклад, таку можливість має і вітчим.

Якщо він офіційно усиновив дітей, то вважається їхнім батьком, і додатково підтверджувати факт утримання не потрібно. Якщо ж усиновлення не було, необхідно довести, що біологічний батько не забезпечує дітей належним чином.

Важливо! Воєнний стан в Україні має закінчитися 4 травня. Проте новим законопроєктом, який кожні три місяці Володимир Зеленський вносить на розгляд народних депутатів, пропонується продовжити його ще на 90 діб – до 2 серпня.

