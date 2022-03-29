Можуть перегрупуватися і знову вдарити, – Кривонос про відступ росіян на Київщині й Чернігівщині

Окупанти відводять окремі підрозділи з території Київської та Чернігівської областей. Однак російські загарбники можуть перегрупуватися і знову вдарити.

Про це заявив генерал Збройних Сил України Сергій Кривонос в ефірі 24 каналу. Українцям не треба розслаблятися, бо це може закінчитися "великою кров'ю".

До теми Окупанти перегруповуються, окремі підрозділи виводять з Київської та Чернігівської областей

За словами Кривоноса, те, що окупанти відводять війська на Чернігівщині та Київщині й проводять перегрупування, не означає їхню відмову від намірів щодо України.

Вони можуть зробити перегрупування і знову вдарити. Ми вже неодноразово бачили віроломство Росії щодо ведення війни та політичних заяв,

– наголосив генерал.

Кривонос додав, що попереду нас чекає ще багато боротьби й роботи для звільнення українських міст та сіл.

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