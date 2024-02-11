Чинне законодавство визначає кілька категорій осіб, які мають відстрочку від призову. Одна з них – це батьки багатодітних родин.
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Багатодітні родини
Відповідно до закону багатодітною вважається родина, в якій на утриманні офіційно зареєстрованого подружжя перебуває троє та більше дітей. Крім того, сім'я вважається багатодітною, якщо трьох та більше дітей самостійно виховує лише хтось один з подружжя.
Відомо, що у новому законопроєкті про мобілізацію, який вже у першому читанні ухвалила Верховна Рада, не пропонувалося жодних змін по багатодітних родинах. Отже, відстрочка для їх утримувачів зберігається.
Водночас оновлена версія законопроєкту пропонує відстрочку від мобілізації для жінок і чоловіків, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років за умови браку заборгованості зі сплати аліментів.
Мобілізація таких жінок і чоловіків може відбуватися лише за добровільною згодою і відповідним рішенням ВЛК.
Які нові зміни у мобілізації можуть запрацювати вже у 2024 році
6 лютого Верховна Рада підтримала у першому читанні новий законопроєкт про мобілізацію. Він, зокрема, пропонує:
- військові після 36 місяців служби на фронті зможуть демобілізуватися;
- призивати на службу будуть з 25 років, а не 27;
- строкову службу скасують, замість неї введуть загальну військову підготовку;
- поняття "обмежено придатний" ліквідують. Військовозобов'язаних визначатимуть лише як придатними або непридатними до військової служби.
- звільнені з полону військові можуть звільнитися зі служби. Якщо вони захочуть продовжити воювати, то мають право на 90-денну відпустку зі збереження грошового забезпечення.