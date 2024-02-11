Действующее законодательство определяет несколько категорий лиц, которые имеют отсрочку от призыва. Одна из них – это родители многодетных семей.
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Многодетные семьи
Согласно закону многодетной считается семья, в которой на содержании официально зарегистрированных супругов находится трое и более детей. Кроме того, семья считается многодетной, если трех и более детей самостоятельно воспитывает только кто-то один из супругов.
Известно, что в новом законопроекте о мобилизации, который уже в первом чтении приняла Верховная Рада, не предлагалось никаких изменений по многодетным семьям. Итак, отсрочка для их держателей сохраняется.
В то же время обновленная версия законопроекта предлагает отсрочку от мобилизации для женщин и мужчин, на иждивении которых находятся трое и более детей в возрасте до 18 лет при условии отсутствия задолженности по уплате алиментов.
Мобилизация таких женщин и мужчин может происходить только по добровольному согласию и соответствующим решением ВВК.
Какие новые изменения в мобилизации могут заработать уже в 2024 году
6 февраля Верховная Рада поддержала в первом чтении новый законопроект о мобилизации. Он, в частности, предлагает:
- военные после 36 месяцев службы на фронте смогут демобилизоваться;
- призывать на службу будут с 25 лет, а не 27;
- срочную службу отменят, вместо нее введут общую военную подготовку;
- понятие "ограниченно годный" ликвидируют. Военнообязанных будут определять только как годными или непригодными к военной службе.
- освобожденные из плена военные могут уволиться со службы. Если они захотят продолжить воевать, то имеют право на 90-дневный отпуск с сохранением денежного обеспечения.