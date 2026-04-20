Чи є загроза напівоточення: ексспівробітник СБУ розповів, що росіяни задумали біля Сум

Військова кореспондентка Юлія Кирієнко повідомила, що Суми можуть опинитись в напівоточенні. Мапа DeepState показує, що з 11 квітня 2026 року Росія почала протискати оборону України у Сумській області.

Там з'явилося декілька осередків напруги загальною площею близько 300 квадратних кілометрів. Ексспівробітник СБУ Іван Ступак озвучив 24 Каналу думку, що мовиться про відвернення уваги ЗСУ від Костянтинівки, Покровсько-Миргородської агломерації і так далі.

Яка мета ворога?

Іван Ступак зазначив, що територія приблизно 300 квадратних кілометрів, де є напруга – це розтягнута територія. Там є загроза можливого прориву. Однак немає точної інформації, скільки росіян там зараз перебуває.

Найімовірніше, мовиться про розтягнення уваги ЗСУ. Чим більше точок напруги створюється на мапі України, тим важче українському Генштабу реагувати, знаходити резерви. Це люди, техніка з різних напрямків. Будуть змушені забирати з напрямків та перекидати на Сумську область, даючи можливість російській армії протискати українську оборону,

– пояснив він.

Наприклад, це може бути Покровський напрямок, Костянтинівка, Куп'янськ. Найімовірніше, основний напрямок – це Костянтинівка та Покровсько-Миргородська агломерація.

Зверніть увагу! Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко розповіла про загрозливу ситуацію на Сумщині. Напередодні з'явилась інформація, що на одразу дві бригади на різних відтинках фронту почались активні штурми. Вона зауважила, що станом на зараз є чотири вклинення вздовж кордону. Зі Сходу і з Півночі малими групами йдуть російські війська. Постійно триває атака КАБ і артилерією ворога. За її словами, найгірша ситуація, яка може бути – Суми можуть опинитись в напівоточенні.

Що відбувається на Сумщині?