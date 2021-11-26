Чи можуть вчені позбутися тютюнового диму: обговорення експертів на конференції OPEN SCIENCE

Тренд на здоров'я закріпився надовго. Але чи стосується він трансформації шкідливих та консервативних звичок – як, наприклад, куріння? Адже відомо, що, окрім курця, сигаретний дим шкодить людям навколо та екології.

На онлайн-конференції OPEN SCIENCE експерти з тютюнової галузі та нікотину відповідали на це та інші питання у режимі реального часу. Доступ до науково-обґрунтованої інформації про бездимні альтернативи, на думку учасників, дозволить повнолітнім курцям зрозуміти, як знизити ризики для здоров'я.

Що шкідливіше – сигарети чи бездимні продукти?

Учасники конференції поділилися результатами недавніх досліджень про вплив альтернативних продуктів на здоров'я.

альтернативними чи бездимними називаються продукти для курців, які виключають виділення сигаретного диму. Саме дим вважається причиною розвитку пов'язаних із курінням захворювань та негативно впливає на якість повітря.

Жизель Бейкер, віцепрезидент із взаємодії з науковою спільнотою однієї з тютюнових компаній, розповіла про дослідження з питань соціального здоров'я. У ньому фахівці порівняли сучасні дані з тими, що були зібрані, коли бездимних продуктів ще не існувало.

"Ми можемо спостерігати, як змінюється динаміка хвороб, пов'язаних із курінням у країнах, мешканці яких переходять зі звичайних цигарок на альтернативні продукти. Якщо говорити про Японію, бачимо різницю між даними до 2017 року та після. Змінилася частота звернень до лікаря із загостренням легеневих захворювань", – наводить приклад Жизель.

Експерти зазначають, що бездимні продукти можна вважати менш шкідливими для здоров'я курців. Насамперед тому, що тютюн у таких системах не горить, а нагрівається. Це запобігає виділенню 6000 шкідливих хімічних речовин. І тому повнолітнім курцям, які не можуть кинути, але хочуть знизити ризики для організму, у деяких країнах лікарі можуть офіційно рекомендувати використання електронних систем замість цигарок. Однією з таких країн стала у 2021 році Великобританія.

Мойра Гілхрист, віцепрезидент зі стратегічних та наукових комунікацій, вважає, що спрощення виходу таких продуктів на медичний ринок свідчить "про впевнений рух у бік зниження шкоди від тютюну у Великій Британії".

Які дослідження із соціального здоров'я проводяться наразі чи плануються у майбутньому

Регулярно проводяться дослідження технологій нагріву тютюну, складу систем, порівняння ступеня їхньої токсичності зі шкодою, яку завдають звичайні сигарети. Одне з найскладніших питань для дослідників – перехід із сигарет на альтернативні продукти та пов'язані з цим зміни у здорові курця.

Організму людини, яка курила протягом 20 років, завдано багато шкоди, і навіть якщо ми спостерігаємо зменшення цієї шкоди, необхідно розібратися, що з цього було зумовлено генетикою, а що – курінням. Якими були зміни, який зв'язок між ними. Такі дослідження проводяться серед великих груп населення та потребують часу,

– пояснив Жизель Бейкер.

У вивченні впливу систем для нагрівання тютюну багато питань досі залишаються відкритими. Однак експерти єдині в думці, що використовувати слід ті продукти, які мають наукову основу та пропонуються споживачам лише після проходження низки досліджень. Водночас використання бездимних продуктів все ще пов'язане з ризиками і викликає звикання, оскільки вони містять нікотин. І єдиний спосіб їх повністю виключити – відмовитися від звички. Але у курця, який використовує бездимні продукти, ризики нижчі у порівнянні з тим, хто продовжує курити цигарки.