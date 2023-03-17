Однак адміністрація Джо Байдена не готова до такого витка ескалації, тому навряд будуть радикальні дії з боку США. Таку думку 24 Каналу озвучив російський опозиційний політик Гаррі Каспаров.

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Сьогодні Сполучені Штати активно працюють над забезпеченням України усім необхідним для перемоги над Росією. Очевидно, що в Білому домі не зацікавлені в тому, щоб цей процес порушувався через новий виток ескалації та потенційне пряме зіткнення з країною-агресоркою.

Отже, найімовірніше, Вашингтон попередив Кремль щодо недопустимості таких дій в майбутньому не лише на офіційному дипломатичному рівні, а й через приватні канали.

"Росія була попереджена, що повторення такого інциденту може закінчитися не падінням американського дрона, а падінням російського літака", – припустив російський опозиціонер.

Яка мета Путіна

Сполучені Штати є демократичною державою. На жаль, сьогодні там ще є політики з проросійськими настроями, зокрема експрезидент США Дональд Трамп.

Путін усіма способами намагається підігріти ці настрої. Будь-який конфлікт, який залучає американців на такому рівні протистояння може допомогти пропутінській, антиукраїнській партії в політиці США,

– зауважив російський опозиційний політик.

Зараз ця антиукраїнська партія не має реальної сили та голосу. Однак Путін постійно шукатиме можливість розколоти західні еліти. Ба більше, в США у 2024 році мають відбутися вибори, тому держава є головним об'єктом путінських провокацій.

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