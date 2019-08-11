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      Мрія дитинства: як проходить військова служба дівчини-піхотинця

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      Солдат-піхотинець Олена
      Солдат-піхотинець Олена / Скрін з відео

      Оленці трохи більше 19 років, і два з них вона служить в армії.

      Дівчина – солдат-піхотинець. До того ж, вже досвідчений, обстріляний. Вона говорить – пішла служити (хоч мама й була проти), бо це її мрія з дитинства. Зараз вона разом зі своїм підрозділом обороняє Піски, це її другий виїзд в цей район.

      Спочатку переживаєш. А далі усе на адреналіні. Вибіг – відпрацював. Всі розуміють, де вони і заради чого вони тут знаходяться,
      – говорить Олена.

      Ми живемо в мирних містах завдяки сміливим чоловікам та жінкам, які, ризикуючи собою, обороняють нас на передовій. Підтримати своїх захисників та зробити внесок у перемогу ви можете тут.

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      Автор: Повернись живим
      Теги: Війна на Донбасі Новини України Публікації
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