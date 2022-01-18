M.Student Champ від "Метінвеста": освітня програма для кращих студентів вузів і коледжів
Джерело:M.Student Champ
Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній Метінвест відкрила шостий сезон освітньої програми для кращих студентів вузів і коледжів. Їм випаде нагода поборотися за можливість отримати роботу на підприємствах групи.
M.Student Champ – це освітній проєкт для студентів, які не молодші третього курсу і випускників університетів, а також четвертих курсів технікумів і коледжів.
Реалізація кейс-чемпіонатів у новому сезоні відбудеться на ключових підприємствах Групи "Метінвест". Серед них такі міста:
- Маріуполь;
- Запоріжжя;
- Авдіївка;
- Кривий Ріг;
- Дніпро;
- Київ;
- Покровськ;
- Кам'янське.
Завданням для учасників буде вирішення реальних виробничих завдань, а також створення нових ідей та пропозицій для вдосконалення технологічних процесів.
Можливості, які відкриваються перед студентами, які візьмуть участь в такому чемпіонаті:
- отримати практичні навички за своєю майбутньою професією;
- відвідати підприємства у своєму регіоні;
- познайомитися і попрацювати з фахівцями-практиками.
У компанії "Метінвест" наголосили, що найбільшою перевагою чемпіонату стане отримання запрошення на практику, дуальне навчання або роботу для кращих студентів.Приємний бонус – фіналісти проєкту отримають грошові призи. Загальний призовий фонд чемпіонату M. Student Champ в поточному році складе понад 100 тисяч гривень.
Відкриття кейс-чемпіонату відбудеться 15 лютого, тому до цієї дати охочі брати участь повинні заповнити анкети і вибрати кейс.