M.Student Champ від "Метінвеста": освітня програма для кращих студентів вузів і коледжів

Міжнародна вертикально інтегрована гірничо-металургійна група компаній Метінвест відкрила шостий сезон освітньої програми для кращих студентів вузів і коледжів. Їм випаде нагода поборотися за можливість отримати роботу на підприємствах групи.

M.Student Champ – це освітній проєкт для студентів, які не молодші третього курсу і випускників університетів, а також четвертих курсів технікумів і коледжів.

Реалізація кейс-чемпіонатів у новому сезоні відбудеться на ключових підприємствах Групи "Метінвест". Серед них такі міста:

Маріуполь;

Запоріжжя;

Авдіївка;

Кривий Ріг;

Дніпро;

Київ;

Покровськ;

Кам'янське.

Завданням для учасників буде вирішення реальних виробничих завдань, а також створення нових ідей та пропозицій для вдосконалення технологічних процесів.

Можливості, які відкриваються перед студентами, які візьмуть участь в такому чемпіонаті:

отримати практичні навички за своєю майбутньою професією;

відвідати підприємства у своєму регіоні;

познайомитися і попрацювати з фахівцями-практиками.

У компанії "Метінвест" наголосили, що найбільшою перевагою чемпіонату стане отримання запрошення на практику, дуальне навчання або роботу для кращих студентів.

Приємний бонус – фіналісти проєкту отримають грошові призи. Загальний призовий фонд чемпіонату M. Student Champ в поточному році складе

Відкриття кейс-чемпіонату відбудеться 15 лютого, тому до цієї дати охочі брати участь повинні заповнити анкети і вибрати кейс.