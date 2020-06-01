У Києві невідомий чоловік 1 червня заявив про мінування мосту Метро. У руках він тримав пульт від невідомого пристрою і погрожував підірвати міст. Після нетривалих переговорів поліція захопила чоловіка. Згодом голова поліції Києва розповів, що правоохоронці змогли дізнатися про зловмисника.

Що відомо про мінера мосту метро в Києві

Андрій Крищенко розповів журналістам, що чоловік родом з Києво-Святошинського району. Йому 32 роки. Про це повідомляє 24 канал.

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Чоловіка раніше вже двічі притягували до адміністративної відповідальності через дрібні правопорушення. Втім кримінальних злочинів він не скоював.

Якісь незв'язні речі, жодних вимог. Коли його відволікли, була нагода, спрацював спеціальний підрозділ. Після огляду з'ясувалося, що "вибухівка" – це муляж. Там була звичайна земля,

– розповів голова столичної поліції.

Наразі правоохоронці доставили хлопця до відділку поліції. До нього викликали медиків, зокрема бригаду психіатричної допомоги.

Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею про неправдиве повідомлення про мінування. За це затриманому може загрожувати до 6 років за ґратами.

Водночас Крищенко спростував інформацію, буцімто мінер вимагав особистої зустрічі з главою МВС Арсеном Аваковим. Мовляв, його вимоги були хаотичними – жодної конкретики.

Він також зауважив, що "мінер" був у збудженому стані. Про можливе алкогольне чи наркотичне сп'яніння можна буде говорити після експертизи, але візульно нічого такого не спостерігалося.

"Мінування" мосту Метро у Києві: коротко

У Києві 1 червня чоловік ходив по мосту Метро з річчю, схожою на вибухівку, і погрожував його підірвати. Рух мостом перекрили, а до місця інциденту з'їхалися правоохоронці.

Всього для того, аби нейтралізувати "мінера" застосували:

близько 300 поліцейських;

близько 100 бійців Нацгвардії;

2 річкових катера;

10 патрульних автомобілів;

бронетехніка.

На початку операції ми не розуміли, що може статися. Тому й застосували таку велику кількість людей і техніки. Кінологи, вибухотехніки працювали,

– пояснив Андрій Крищенко.

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