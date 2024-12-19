У Мурманську прогриміли вибухи біля бази Північного флоту Росії

Ввечері 18 грудня в Мурманську прогриміли потужні вибухи. Їх чули в районі головної військово-морської бази Північного флоту Росії та 2 аеродромів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на росЗМІ. У мережі вже оприлюднили відповідні кадри.

Що відомо про вибухи в Мурманську

Про два потужні в мережі ввечері середи написали жителі Мурманська й розташованого за 12 кілометрів від нього. Їх чули за кілька десятків кілометрів.

Російські телеграм-канали пишуть, що було гучно в районі головної військово-морської бази Північного флоту Росії, розташованої в Сєвєроморську. Окрім того, двох військових аеродромів.

Вибухи пролунали близько 17:30 (за місцевим часом). Місцеві скаржаться, відчули вибухову хвилю. Також у мережі оприлюднили відео.

Вибухи в Мурманську: дивіться відео

Норвезьке видання The Barents Observer визначило місце зйомки. Зазначило, вибух видно на відстані кількох кілометрів на північ. У цьому районі розташовано безліч військових об'єктів, зокрема, військово-морська авіабаза Сєвєроморськ-1, склади й бункери зі зброєю.

Видання уточнило, що Сєвєроморськ-1 розташований за 13 кілометрів від місця зйомки. Ця авіабаза є другою за величиною на Кольському півострові. Вона вміщує як винищувачі, бомбардувальники, так і морські літаки спостереження. Окрім того, на аеродромі розташована ескадрилья вертольотів Ка-27.

За 11 кілометрів від місця зйомки відкритий склад озброєння, зазначили журналісти. Уточнили, це приблизно 2 кілометри на південний захід від кінця злітно-посадкової смуги.

Окрім того, на північний захід від Сєвєроморська-1 розташовано кілька установок з мобільними зенітними ракетами та антенами радіоелектронної боротьби.