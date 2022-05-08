Мусієнко пояснив, чому окупанти запускають ракети з Каспійського моря

Росія випускає ракети на територію України, зокрема, з акваторії Каспійського моря. При цьому відстань, наприклад, до Кропивницького становить приблизно 1600 кілометрів.

Сам там російські війська використовують свою стратегічну авіацію. Про це 24 каналу розповів керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.

До теми Львів атакували з Каспійського моря стратегічними бомбардувальниками, – ОВА

Він пояснив, що регіон, звідки російські окупанти випускають ракети на територію України, залежить від того, як вони визначають відстань та напрямки ударів.

Чому росіяни використовують акваторію Каспійського моря

За словами фахівця, причин для того, чому росіяни випускають ракети по Україні аж з акваторії Каспійського моря, є відразу декілька.

Зокрема, як нагадав Мусієнко, у росіян закритий авіаційний простір тільки у південній частині Росії. Відповідно, атакуючи Україну з Каспійського моря, загарбники обирають цілі, які розташовані південніше.

Ще однією причини випускання ракет з Каспійського моря, є психологічний фактор. На думку експерта, росіяни демонструють, що в них на озброєнні є ракети, які здатні долати від 2 до 5 тисяч кілометрів.

Олександр Мусієнко про атаки Росії з Каспійського моря: дивіться відео

Росіяни обстрілюють Україну з Каспійського моря

Стратегічні бомбардувальники Росії Ту-95 або ж Ту-160 3 травня завдали ракетних ударів із Каспійського регіону. Вороги випустили аж 18 ракет.

Декілька ворожих ракет вдарили по цивільній інфраструктурі міста Львова. Внаслідок атаки ворога, три електропідстанції зазнали значного пошкодження.

Крім того, 3 травня на Кіровоградщині ракета влучила на території Долинської громади, яка інформацією командування "Південь", прилетіла з Каспійського моря. Вони влучили в об'єкти залізничної інфраструктури.

Вже наступного дня, ввечері 4 травня, російські окупанти "відправили" у Дніпро відразу дві ракети з Каспійського моря. Про звуки вибухів у місті мешканці почали повідомляти близько 20:00.