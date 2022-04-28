На мусульманському цвинтарі в Бахчисараї окупанти планують створити зону відпочинку

Російські окупанти планують створити відпочинкову зону на території мусульманського цвинтаря у Бахчисараї. Туди ще в лютому заїхала будівельна техніка.

Кримські татари борються за збереження цвинтаря. Вони пишуть листи окупаційній владі, однак усе марно.

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Окупанти планують побудувати парк "на кістках"

Уповноважена ВРУ з прав людини Людмила Денісова розповіла, що окупанти, нехтуючи звичаями, традиціями та культурою корінного народу Криму – кримських татар, планують побудувати на території старовинного мусульманського цвинтаря в Бахчисараї зону відпочинку.

Ще в лютому на територію старовинного кладовища Саускан, яке ще називається Ханським, заїхала будівельна техніка. Кримські татари продовжують боротися за свої цінності, пишуть листи до окупаційної влади з вимогами припинити будівництво, але все марно,

– зазначила Денісова.

Вона наголосила, що українці вимагають терміново зупинити створення парку і використання цвинтаря, як зони для розваг, адже це суперечить релігії та традиціям кримських татар.

"Рашисти порушують статті 4 та 5 Гаазької конвенції про захист культурних цінностей у разі збройного конфлікту, згідно з якими окупаційна влада зобов'язана поважати та забезпечити охорону та збереження культурних цінностей на окупованій території", – додала омбудсмен.

Вона закликала Комісію ООН з розслідування порушень прав людини під час військового вторгнення Росії в Україну врахувати ці порушення окупантів.

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