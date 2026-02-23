Європа це побачать вперше: у Берліні відкриють унікальний Музей України

У Берліні відкрився музей російсько-української війни, розміщений у Berlin Story Bunker – музеї про нацизм – що свідомо проводить паралель між Гітлером і Путіним. Серед експонатів – зразки "Шахедів" і макети ракет у реальному масштабі.

Ексзаступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла 24 Каналу, що мета музею – донести жахіття війни до світової аудиторії та змусити замислитися над тим, що історія може повторитися.

Дивіться також: НАТО вважає, що Україна може змінити хід війни, але є дві головні умови для цього, – The Times

Як музей у Берліні намагається донести жахіття війни до світу?

Берлінський історичний музей співпрацює з Україною з початку повномасштабного вторгнення – найгучнішою спільною акцією стало виставлення підбитого російського танка з Київщини просто навпроти російського посольства у 2023 році, дулом спрямованим на будівлю. Тепер тут відкривається повноцінний музей російсько-української війни, який викликає великий інтерес європейської преси.

Серед експонатів – уламки російського гелікоптера, збитого над островом Зміїний, та автомобіль, у який влучив російський дрон у квітні 2025 року – волонтер, який там перебував, дивом вижив і сьогодні був присутній на відкритті. Тут також представлені дрони, "Шахеди" та надрукований на 3D-принтері макет російської ракети в реальному масштабі – поруч із фото будинків, зруйнованих цією зброєю,

– розповіла Маляр.

Музей українсько-російської війни свідомо розміщений в найпопулярнішому музеї Берліна. Автори прагнуть донести, що якщо історія повторюється, значить Європа знову припускається тих самих помилок. Куратори музею й українська сторона відкрито називають Путіна сучасним Гітлером, але з ядерною кнопкою.

"Ми спробували перенести відчуття війни сюди, щоб люди розуміли, що її треба зупиняти. Паралель з Гітлером працює дуже влучно, бо змушує замислитись над можливими масштабами Третьої світової війни, яка по суті вже почалася 12 років тому", – зазначила Маляр.

На відкритті музею презентували книгу з 30 інтерв'ю з військовими, волонтерами та командирами, яка показує війну очима різних українців, адже учасником цієї війни є кожен українець незалежно від статі, освіти чи регіону.

Окрім цього, музей як історична установа вже видає спільно з українськими науковцями праці про українські битви, розраховані на журналістів і дослідників.

Що ще відомо про підтримку України від Німеччини?