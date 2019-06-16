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      Музей майбутнього вже сьогодні: чим здивує футуристична споруда в Дубаї

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      Музей майбутнього добудовують в Дубаї
      Музей майбутнього добудовують в Дубаї / killadesign.net

      Вже у 2020 році в Об'єднаних Арабських Еміратах відкриють непересічний Музей майбутнього, який має стати найбільшим у світі інновацій.

      Вражатиме відвідувачів не лише наповнення музею, але і його форма, пише CNN.

      Дивіться також: Хмарочос з відбитку пальця: чим вразить чергова неймовірна споруда в Дубаї

      Зовні будівля нагадуватиме гігантське око. Вона спроектована з нержавіючої сталі таким чином, щоб у пересічної людини складалось враження, що виконана без жодного "шва".

       

       

      Над інтер'єром працює команда архітекторів з бюро Killa Design.

      У процесі будівництва використовують лише екологічні матеріали та органічні методи склеювання.

      Музей матиме унікальну систему фасадів – вікна, ізоляція та гідроізоляція об'єднані в єдину систему – дотепер такого не мала жодна будівля світу.

      Експозиції музею будуть присвячені технологіям, завдяки яким людство рухається вперед. Тут можна буде стати учасником виставок про космос, екологію, штучний інтелект тощо.

       

       

      Ще до відкриття дизайн інтер'єру та екстер'єру відзначають нагородами за інноваційні рішення.

      Музей майбутнього Дубай ОАЕ
      Візуалізація Музею майбутнього, який відкриють в Дубаї у 2020 році

      Музей майбутнього в Дубаї: дивіться відео

      Турецька архітектурна студія Melike Altınışık Architects представила проект музею робототехніки, який з’явиться у Південній Кореї – його будуватимуть роботи.

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      Теги: Техно Новини Техно ОАЕ Штучний інтелект Круті будівлі Новини нерухомості світу Новини нерухомості робототехніка Музеї
      Джерело: 24 канал
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