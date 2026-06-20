Музичні гастролі як схема виїзду за кордон: ексміністру оголосили підозру

Колишньому тимчасовому виконувачу обов'язків Міністра культури України повідомили про підозру. За даними слідства, він сприяв незаконному виїзду чоловіків призовного віку за кордон.

Про це повідомив генпрокурор України Руслан Кравченко.

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Що відомо про схему та підозру ексміністру?

Слідство встановило, що ексміністр оформлював чоловіків як учасників музичного гурту, який нібито мав виїхати за кордон на благодійні концерти. Насправді ж фігуранти не мали жодного стосунку до музичної діяльності.

Зазначається, що спочатку прикордонники відмовили їм у виїзді з України. Тоді підозрюваний керівник Міністерства культури та інформаційної політики у повторному листі до Держприкордонслужби попросив дозволити виїзд як учасникам музичного гурту. Це звернення й стало підставою для перетину кордону.

У результаті 8 чоловіків призовного віку виїхали з України і до цього часу не повернулися,

– уточнив Генпрокурор.

У Нацполіції повідомили, що раніше у цій справі підозру отримала підприємиця. Зараз правоохоронці встановили й інших учасників схеми, серед яких топпосадовець та ще чотири громадянина.

Останні підшукували "клієнтів", обговорювали умови "гастролей", а ексчиновник візував своїм підписом листи-сприяння від відомства,

– пояснили у поліції.

Відомо, що фігуранти зареєстрували низку криптогаманців та відкрили рахунки у фінустановах для розрахунків.

Досудове розслідування триває за частиною 3 статей 28 та 332 Кримінального кодексу України – незаконне переправлення осіб через державний кордон України, вчинене у складі організованої групи.

За даними джерел 24 Каналу, підозру вручили Ростиславу Карандєєву, який очолював відомство з липня 2023 по вересень 2024 року.

Нагадаємо, раніше підозру вручили 35-річному колишньому поліцейському з Харківщини. Він допомагав чоловікам оформлювати фіктивну інвалідність для уникнення військової служби. За це підозрюваний вимагав 10 тисяч доларів.