Музикант зіграв у зруйнованому будинку культури Ірпеня: чуттєве відео

9 квітня 2022 , 14:36
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Джерело:

телеграм Олександр Маркушин

Російські окупанти залишили після себе в Ірпені одні руїни. Однак навіть ця розруха не зруйнує дух українців.

Центральний будинок культури Ірпеня весь чорний та в руїнах. Посеред розрухи музикант чуттєво зіграв на віолончелі.

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Відео з Ірпеня опублікував мер міста Олександр Маркушин.

Центральний будинок культури Ірпеня, точніше те, що від нього залишилося. Це було серце культурного життя нашого міста. Обіцяю зробити усе, щоб воно забилося з новою силою,
– прокоментував Маркушин.

Відео чуттєвого виконання мелодії у зруйнованому будинку культури:

 

Автор: Софія Мінджоса