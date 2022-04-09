Музикант зіграв у зруйнованому будинку культури Ірпеня: чуттєве відео
9 квітня 2022 , 14:36Читать новость на русском
Джерело:телеграм Олександр Маркушин
Російські окупанти залишили після себе в Ірпені одні руїни. Однак навіть ця розруха не зруйнує дух українців.
Центральний будинок культури Ірпеня весь чорний та в руїнах. Посеред розрухи музикант чуттєво зіграв на віолончелі.
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Відео з Ірпеня опублікував мер міста Олександр Маркушин.
Центральний будинок культури Ірпеня, точніше те, що від нього залишилося. Це було серце культурного життя нашого міста. Обіцяю зробити усе, щоб воно забилося з новою силою,
– прокоментував Маркушин.
Відео чуттєвого виконання мелодії у зруйнованому будинку культури: