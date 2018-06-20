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МВФ повідомив, коли надасть новий транш Україні: невтішні прогнози

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Крістін Лагард
Крістін Лагард / Фото з вільних джерел

У Міжнародному валютному фонді повідомили, що перегляд програми та, відповідно, отримання траншу макрофінансової допомоги відбудеться після виконання Україною всіх її зобов’язань.

Про це йдеться у заяві директора-розпорядника МВФ Крістін Лагард опублікованій за підсумками телефонної розмови з президентом України Петром Порошенком, що відбулася напередодні.

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"Ми домовилися і надалі тісно співпрацювати з урядом для вчасної імплементації цих та інших передумов — передусім стосовно цін на газ та бюджету — що є критично важливими для завершення поточного перегляду програми, що підтримується МВФ", – повідомила Лагард.

Крім цього, Лагард у своїй заяві зазначила на необхідності віднесення до юрисдикції Вищого антикорупційного суду всіх справ, зокрема апеляцій на судові рішення першої інстанції з корупційних справ.

Також ключовими вимогами МВФ є підвищення цін на газ для населення до ринкового рівня та збалансування державного бюджету і зведення його дефіциту до 2,5% від ВВП України.

Теги: Новини України Новини політики Транш МВФ МВФ Тарифи Антикорупційний суд
Джерело: 24 Канал
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