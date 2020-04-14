МВФ спрогнозував світову кризу у 2020 році: як зміниться економіка

Міжнародний валютний фонд оприлюднив новий прогноз щодо економічного розвитку світу через пандемію коронавірусу. Експерти наголошують, що світова економіка впаде на 3% – це найбільше за останні 40 років.

Новий прогноз МВФ радикально відрізняється від від попереднього, складеного взимку 2020 року, мовиться в Огляді світової економіки. Раніше фонд прогнозував зростання світової економіки на 3,3%.

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За даними МВФ, у разі, якщо коронавірус вдасться зупинити у першій половині 2020 року, то світова економіка зможе відновитися вже у 2021 році та зрости на 5,8%.

При цьому у фонді наголошують, що ситуація досить нестабільна, тому прогноз може бути неточним.

Падіння світової економіки на 3% стане найбільшим за останні декілька десятків років. Для порівняння: у 2009 році, під час світової фінансової кризи, ВВП світу впав на 0,1%.

МВФ прогнозує:

економіка США у 2020 році впаде на 6,1%;

ВВП Євросоюзу – на 7,1%;

економіка Росії – на 5,5%.

економіка України – на 7,7%.

Чи не єдиними країнами, яким вдасться зберегти економічне зростання, МВФ називає Китай та Індію. Їхнє ВВП у 2020 році може зрости на 1,2% та 1,9% відповідно.

Прогноз МВФ щодо України – читайте за посиланням.

Що відомо про можливу світову кризу 2020: