МВФ спрогнозував світову кризу у 2020 році: як зміниться економіка
Міжнародний валютний фонд оприлюднив новий прогноз щодо економічного розвитку світу через пандемію коронавірусу. Експерти наголошують, що світова економіка впаде на 3% – це найбільше за останні 40 років.
Новий прогноз МВФ радикально відрізняється від від попереднього, складеного взимку 2020 року, мовиться в Огляді світової економіки. Раніше фонд прогнозував зростання світової економіки на 3,3%.
Важливо Світова економіка втратить через коронавірус 5 трильйонів доларів: прогноз Bloomberg
За даними МВФ, у разі, якщо коронавірус вдасться зупинити у першій половині 2020 року, то світова економіка зможе відновитися вже у 2021 році та зрости на 5,8%.
При цьому у фонді наголошують, що ситуація досить нестабільна, тому прогноз може бути неточним.
Падіння світової економіки на 3% стане найбільшим за останні декілька десятків років. Для порівняння: у 2009 році, під час світової фінансової кризи, ВВП світу впав на 0,1%.
МВФ прогнозує:
- економіка США у 2020 році впаде на 6,1%;
- ВВП Євросоюзу – на 7,1%;
- економіка Росії – на 5,5%.
- економіка України – на 7,7%.
Чи не єдиними країнами, яким вдасться зберегти економічне зростання, МВФ називає Китай та Індію. Їхнє ВВП у 2020 році може зрости на 1,2% та 1,9% відповідно.
Прогноз МВФ щодо України – читайте за посиланням.
Що відомо про можливу світову кризу 2020:
- Коронавірус значно впливає на економічну ситуацію у світі, тому аналітики прогнозують суттєву кризу.
- Нацбанк стверджує, що Україна є більш підготовленою до кризи, ніж у 2008 році. Новий макропрогноз економіки Нацбанк оприлюднить 23 квітня.
- Водночас Кабмін в оновленому прогнозі підвищив рівень інфляції у 2020 році до 11,6% та погіршив свої очікування щодо інших макроекономічних показників.
- Деякі країни через можливу нову світову кризу уже почали переглядати свої прогнози на 2020 рік у негативний бік.
- Осередком нової економічної кризи може стати Італія – детальніше тут.
- В МВФ запевняють, що через пандемію коронавірусу світова економіка проходить через найсильніші випробування від часів Великої депресії. Однак оцінити реальну глибину кризи все ще складно.
- Банки Уолл-Стріт оцінили ситуацію так: збитки складуть більш ніж 5 трильйонів доларів зростання протягом наступних двох років. Ця сума перевищує річний обсяг виробництва Японії.
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