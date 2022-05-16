У МВС не вірять, що активна фаза війни може тривати до кінця 2023 року

Британський прем'єр Борис Джонсон заявив, що війна в Україні може тривати до кінця 2023 року. Однак в Міністерстві оборони мають іншу думку щодо цього.

Активна фаза війни не може тривати так довго. Про це в ефірі національного телемарафону заявив радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко, повідомляє 24 канал.

До теми Війна в Україні може тривати до кінця 2023 року, – Джонсон

Наразі в Україні триває велика битва за Донбас

Денисенко зазначив, що поки в Україні триває так звана велика битва за Донбас. Однак вона, на жаль, не обмежується лише Донбасом, а фактично розширюється на інші території.

Ключові події відбуваються на Донбасі, але на жаль, ворог продовжує робити певні спроби й на Криворіжжі, і на Запоріжжі. Як довго триватиме ця фаза? Очевидно, все ж таки ми можемо говорити, що вона триватиме не менш як місяць. Я б сказав так, дуже акуратно,

– зауважив радник очільника МВС.

Після цього розпочнеться наступна фаза війни. За словами Денисенка, після того, як російські окупанти зрозуміють, що їм нічого не вдається на Донбасі, існує висока імовірність, що вони почнуть окопуватися і спробують утримувати ті території, які зараз є тимчасово окупованими.

"І тут питання, як швидко, як ефективно ми зможемо відвойовувати вже окуповані території", – додав радник міністра.

Тому він може погодитися з тими, хто говорить, що потрібно кілька місяців, щоб ця війна перейшла в іншу фазу – більш спокійну.

"Дуже акуратно буду говорити "більш спокійна", хоча слово "більш спокійна", звичайно, воно не зовсім правильне", – зазначив Денисенко.

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Активна фаза війни навряд може тривати до кінця 2023 року

За словами Джонсона, є "реалістична ймовірність", що російські загарбники бомбардуватимуть українські міста до кінця 2023 року. Адже президент країни-агресорки Володимир Путін допустив катастрофічну помилку, тож наразі він перебуває в складній політичній позиції.

Глава уряду Великої Британії додав, що водночас Росія має велику армію. Тому єдиний варіант, який зараз має Путін – "продовжувати використовувати свій огидний, жорстокий підхід, керований артилерією, намагаючись розгромити українців". Попри це, Джонсон впевнений, що окупантам нічого не вдасться.

За словами Денисенка, активна фаза війни навряд чи може тривати так довго, адже на це не вистачить сил ні в кого – ні у Росії, ні в України.

"Тому я думаю, очевидно, що Джонсон мав на увазі цю напівзаморожену фазу війни, коли відбувають якісь локальні бої", – зауважив радник глави МВС.

Денисенко підсумував, що перебувати так довго в активній фазі війни такими силами, з точки зору можливостей, людей і кількості техніки, яка є на озброєнні, є неймовірно складно фізично.

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