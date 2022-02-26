У МВС показали розгром російської колони між Раденським і Олешками

Українські захисники розгромили військову колону окупантів на Херсонщині. Військові ЗСУ прочісують територію.

Відповідні кадри з'явилися у мережі 26 лютого. Їх оприлюднив радник українського міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Знищена російська техніка на Херсонщині

"Десятки трупів російських окупантів! Хто не був знищений, розбіглися лісами. Йде прочісування. Слава ЗСУ", – написав Геращенко. Він уточнив, що опубліковані кадри зняті між Раденським та Олешками.

Зазначимо, що радник згадував у свомує дописі Раненське, але найімовірніше, що це – одруківка через поспіх. Очевидно, мовиться саме про Раденське, яке розташоване за 20 кілометрів від Олешків.

Розгром російської техніки на Херсонщині: дивіться відео:

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